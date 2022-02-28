Выяснилось, почему Сыктывкарский горсуд экстренно эвакуировали

В МВД сообщили, что сотрудникам и посетителям суда пришлось покинуть здание из-за сработавшей пожарной сигнализации. Прибывшие спасатели проверили здание и выяснили, что реальной опасности.

Напомним, 28 февраля по России прокатилась волна сообщений о минированиях. Так, в Чебоксарах эвакуировано более 90 образовательных организаций. А в Сыктывкаре экстренные службы обследовали школу №22 в Эжве. А через некоторое время, около 16:00, в столице Коми сообщили об эвакуации здания городского суда.