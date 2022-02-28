В Сыктывкаре эвакуировали еще одну школу

В эжвинском районе столицы Коми эвакуировали школу №22. Причиной стало письмо на «электронку», которое поступило в адрес администрации Эжвы. Информацию подтвердили в УМВД города, сообщает «Комиинформ».
Администрация района передала послание в полицию, после чего на место отправились экстренные службы. Всех, находящихся внутри, эвакуировали, а здание обследовали с собаками. К счастью, информация о минировании не подтвердилась.
Напомним, это уже второй такой случай за несколько дней. 26 февраля учеников сыктывкарской школы №18 экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании. Врывотехники не обнаружили никаких опасных предметов, которые могли бы угрожать жизни и здоровью.