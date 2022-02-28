В Сыктывкаре экстренно эвакуировали городской суд

28 февраля по России прокатилась волна сообщений о минированиях. Так, в Чебоксарах эвакуировано более 90 образовательных организаций. А в Сыктывкаре экстренные службы обследовали школу №22 в Эжве. А через некоторое время, около 16:00, в столице Коми сообщили об эвакуации здания городского суда.
Как видно на записи, которую порталу «Pro Город Сыктывкар» прислали очевидцы, на улице возле храма правосудия стоит толпа людей.
Напомним, это уже третий такой случай за несколько дней. 26 февраля учеников сыктывкарской школы №18 экстренно эвакуировали из-за сообщения о минировании. Врывотехники не обнаружили никаких опасных предметов, которые могли бы угрожать жизни и здоровью.