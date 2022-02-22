Телефоны пропавшей пары из Воркуты нашли недалеко от байк-клуба

В ночь с 19 по 20 февраля в Воркуте пропала пара. Недалеко от места, где их видели в последний раз, обнаружили их мобильные телефоны. Горожане, как и сотрудники администрации города, уверены, что ситуация очень серьезная. «Pro Город Сыктывкар» разобрался, почему люди уверены, что пара влюбленных не могла уйти в «загул».

Мэрия Воркуты сообщила в комментариях к записи о розыске, что телефоны пропавших нашли на улице.