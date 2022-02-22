Телефоны пропавшей пары из Воркуты нашли недалеко от байк-клуба

В ночь с 19 по 20 февраля в Воркуте пропала пара. Недалеко от места, где их видели в последний раз, обнаружили их мобильные телефоны. Горожане, как и сотрудники администрации города, уверены, что ситуация очень серьезная. «Pro Город Сыктывкар» разобрался, почему люди уверены, что пара влюбленных не могла уйти в «загул».
Мэрия Воркуты сообщила в комментариях к записи о розыске, что телефоны пропавших нашли на улице.
«Ситуация очень серьезная. По нашим данным, сотовые телефоны пары найдены на улице. Важны любые сведения», – сообщают сотрудники администрации в своем комментарии.
В телеграм-каналах горожане сообщают, что телефоны нашли недалеко от здания на Ленина, 7а – устройства полиции отдали прохожие. Также воркутинцы пишут, что пара точно не могла уйти в загул – дома Евгению ждут дети, а их самих характеризуют как благополучную, хоть и неженатую пару.
«Pro Город Сыктывкар» будет внимательно следить за развитием событий.