В Коми пропали мужчина и женщина: в последний раз их видели в байк-клубе

Жители Воркуты разыскивают мужчину и женщину, которые пропали в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года. Объявление о поиске пропавших опубликовали в группе мэрии Воркуты во «ВКонтакте».

Пропавших зовут Вячеслав Агарков и Евгения Высоцкая. В последний раз их видели в байк-клубе на улице Мира, 25 или на улице Ленина, 7а примерно с 23:00 до 1:00 в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года.