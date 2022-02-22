В Коми пропали мужчина и женщина: в последний раз их видели в байк-клубе

Жители Воркуты разыскивают мужчину и женщину, которые пропали в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года. Объявление о поиске пропавших опубликовали в группе мэрии Воркуты во «ВКонтакте».
Пропавших зовут Вячеслав Агарков и Евгения Высоцкая. В последний раз их видели в байк-клубе на улице Мира, 25 или на улице Ленина, 7а примерно с 23:00 до 1:00 в ночь с 19 на 20 февраля 2022 года.
Евгения Высоцкая, 25.08.1985 года рождения
Одежда:
- черный длинный пуховик, черная вязаная шапка, черные высокие сапоги на высокой подошве, джинсы синего цвета, черная сумка через плечо небольшая.
Приметы:
- волосы – темно-русые, прямые.
Вячеслав Агарков, 08.03.1987 года рождения
Одежда:
- темно-синий пуховик, черная шапка (белая эмблема по центру), синие джинсы, кроссовки зелено-коричневого цвета, рубашка в мелкую клетку бело-синяя, с собой была черная маленькая поясная сумка.
Если вы выдели пропавших или знаете, где они могут находиться, обратитесь по номеру +7(912) 161-71-71, Валентина или в полицию.