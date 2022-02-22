Четыре пожарные машины выехали на вызов в Сыктывкаре, но тушить было нечего

Ночью 22 февраля четыре пожарных машины приехало к Сыктывкарскому лесопильно-деревообрабатывающему комбинату, сообщают очевидцы. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, что произошло и зачем пожарные приехали на производство.
В ГУ МЧС по Коми сообщили, что пожарные действительно приезжали на вызов около 1:15, однако тушить ничего не пришлось – вызов оказался ложным.
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