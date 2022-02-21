Полицейские Коми опровергли информацию об издевательствах над инвалидами в доме-интернате

Сыктывкарский историк, общественник Игорь Сажин рассказал на своей странице «ВКонтакте» об издевательствах над инвалидом в доме-интернате Удорского района. Со слов общественника, полицейские незаконно задержали мужчину и даже попытались принудительно положить его в психиатрическую больницу. Однако в МВД по Республике Коми опровергли эту информацию.
В ведомстве сообщили, что 16 февраля в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району из ГБУ РК «Республиканский Усогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» поступило сообщение о противоправном поведении постояльца. Когда полицейские прибыли на вызов, как сообщают сотрудники МВД по Коми, мужчина выглядел пьяным.
«Доставляемому была предоставлена возможность взять с собой инвалидную коляску, однако он отказался, пояснив, что может передвигаться без вспомогательных опорных средств», – объяснили в МВД.
Так как инвалид был пьян, его поместили в специальное помещение для задержанных лиц, а после того, как истек срок административного задержания, мужчину доставили обратно в интернат. Когда он протрезвел, полицейские взяли у него объяснения и составили протокол по статье о мелком хулиганстве.
Объяснили в МВД и отправление инвалида в Коми республиканскую психиатрическую больницу. Мужчину доставили туда на специализированном транспорте интерната по направлению участкового врача-психиатра.