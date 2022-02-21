Полицейские Коми опровергли информацию об издевательствах над инвалидами в доме-интернате

Сыктывкарский историк, общественник Игорь Сажин рассказал на своей странице «ВКонтакте» об издевательствах над инвалидом в доме-интернате Удорского района. Со слов общественника, полицейские незаконно задержали мужчину и даже попытались принудительно положить его в психиатрическую больницу. Однако в МВД по Республике Коми опровергли эту информацию.

В ведомстве сообщили, что 16 февраля в дежурную часть ОМВД России по Удорскому району из ГБУ РК «Республиканский Усогорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» поступило сообщение о противоправном поведении постояльца. Когда полицейские прибыли на вызов, как сообщают сотрудники МВД по Коми, мужчина выглядел пьяным.