Сыктывкарский общественник сообщил об издевательствах над инвалидом в доме-интернате

Сыктывкарский историк, общественник Игорь Сажин рассказал на своей странице «ВКонтакте» о том, что над инвалидом в доме-интернате Удорского района издевается полиция и сотрудники интерната.

Игорь Сажин рассказал, что 16 февраля около 13:00 полицейские приехали в Усогорский дом инвалидов в Удорском районе и задержали инвалида 1 группы, слепого и безногого.

«Его отвезли в дежурную часть. При этом ему не позволили взять инвалидную коляску с собой, видимо что бы он не смог передвигаться даже за решеткой в дежурной части. Основания данного задержания они инвалиду не говорили, произнося только одну фразу "в дежурной части разберемся"», – рассказал общественник.

Задержанный, как сообщает Игорь Сажин, провел в дежурной части шесть часов, при этом ему так и не сказали, за что он задержан, а также ему не давали воды и еды.