Сыктывкарский общественник сообщил об издевательствах над инвалидом в доме-интернате

Сыктывкарский историк, общественник Игорь Сажин рассказал на своей странице «ВКонтакте» о том, что над инвалидом в доме-интернате Удорского района издевается полиция и сотрудники интерната.
Игорь Сажин рассказал, что 16 февраля около 13:00 полицейские приехали в Усогорский дом инвалидов в Удорском районе и задержали инвалида 1 группы, слепого и безногого.
«Его отвезли в дежурную часть. При этом ему не позволили взять инвалидную коляску с собой, видимо что бы он не смог передвигаться даже за решеткой в дежурной части. Основания данного задержания они инвалиду не говорили, произнося только одну фразу "в дежурной части разберемся"», – рассказал общественник.
Задержанный, как сообщает Игорь Сажин, провел в дежурной части шесть часов, при этом ему так и не сказали, за что он задержан, а также ему не давали воды и еды.
«После этого полицейские повезли его в Эжву – это пригород Сыктывкара, который находится от Усогорска в 271 километрах. Это три с лишним часа пути по не очень хорошей зимней дороге. В Эжве полицейские завезли его в психиатрическую больницу. Долго вели переговоры с врачами и уговаривали инвалида лечь добровольно на обследование в психушку», – сообщает общественник на своей странице во «ВКонтакте».
Инвалид якобы отказался ложиться в больницу, врачи после нескольких бесед тоже сказали полицейским, что не будут его класть, потому что человек вменяемый.
«Тем не менее полицейские держали его до 2 часов ночи, видимо, уговаривая врачей. И только поняв, что ничего у них не получается, повезли инвалида обратно в Удорский район еще три с лишним часа по ухабистой дороге», – отметил Игорь.
Игорь Сажин побеседовал с пострадавшим, чтобы выяснить подробности. Оказалось, что инвалид уверен, что его пытаются отравить.
«Он сказал, что в последнее время заметил, что после принятия пищи ему становится плохо и перестал есть еду, выдаваемую со столовой инвалидного дома и старается, пока есть деньги, покупать еду за пределами инвалидного дома. При этом он высказывал руководству Дома инвалидов подозрение, что с пищей что-то не то и даже просил, что бы кто-то из работников пробовал его пищу, но ему в этом отказывали. "Да, – говорит инвалид, – я понимаю, что я выгляжу как параноик, но ведь это факт. Я ем еду из магазина и у меня нет ни каких проблем, как только съедаю что-то из столовой Дома инвалидов, мне становится очень плохо. Но из-за этого меня отправлять в психушку под конвоем полиции – это что-то выходящее за пределы закона"», – рассказал общественник.
Игорь Сажин направил жалобу в прокуратуру Коми, чтобы помочь инвалиду, который сообщил о том, как с ним поступили, однако история получила продолжение. 19 февраля, как рассказал общественник, ему позвонил пострадавший и сообщил, что его поддержала жительница дома-интерната и теперь ее собираются выгнать на улицу.
«Представитель администрации заявил, что у нее договор заканчивается и она должна покинуть интернат 1 марта 2022 года. Пострадавший сказал, что бы женщина успокоилась, что ее никто так просто выгнать на улицу не может. Они немного побеседовали и тут жительница интерната заметила, что инвалид не ест положенную ему еду. Женщина попросила съесть одну вафлю, выданную из столовой интерната и почти сразу ее стало от нее выворачивать. Она побежала в туалет, ее сильно тошнило, потом был понос. Сейчас она лежит у себя в комнате с сильной слабостью», – подытожил Игорь Сажин.
«Pro Город Сыктывкар» будет внимательно следить за развитием событий.