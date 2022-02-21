В ухтинской школе ввели вторую смену из-за оттепели

В вентиляцию ухтинской школы №2 попала вода, сообщает «Информационная программа «День». Из-за этого в школе сначала отменили занятия, а потом ввели для школьников вторую смену.
Уроки в школе экстренно отменили 17 февраля, 18 февраля занятий тоже не было. При этом учеников предупредили, что в школе с 21 февраля временно введут вторую смену.
Причиной этих мер стали проблемы с крышей здания школы. Вода от тающего снега попала в вентиляцию, именно поэтому северное крыло школы решили закрыть. Чтобы дети продолжали заниматься, их перевели на вторую смену. Чтобы занятия у второй смены начинались раньше, у первой смены будут сокращенные уроки.
Проблему обещали утранить к 25 февраля.