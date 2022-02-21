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Около сыктывкарского торгового центра загорелся автомобиль

Около сыктывкарского торгового центра загорелся автомобильСкриншот видео очевидца

Около сыктывкарского торгового центра «Макси» загорелся «Шевроле», сообщают очевидцы.

Все произошло 21 февраля около 8:00 утра. На месте работали пожарные, причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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