В Воркуте пожарные спасли из огня шесть человек

Пожарные спасли шесть человек, которые оказались в горящем доме в Воркуте, сообщает ГУ МЧС по Коми.

Пожар случился ночью 20 февраля в многоквартирном доме в поселке Воргашор. Пожарным удалось прибыть на место спустя три минуты после вызова. 33 человека смогли выбраться самостоятельно, шестерых из огня вызволили спасатели.