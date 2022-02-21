В Воркуте пожарные спасли из огня шесть человек

Пожарные спасли шесть человек, которые оказались в горящем доме в Воркуте, сообщает ГУ МЧС по Коми.
Пожар случился ночью 20 февраля в многоквартирном доме в поселке Воргашор. Пожарным удалось прибыть на место спустя три минуты после вызова. 33 человека смогли выбраться самостоятельно, шестерых из огня вызволили спасатели.
Огонь потушили в 03:57 силами 11 пожарных. Дом пострадал на площади 40 квадратных метров, пострадавших нет. По предварительной причине, возгорание произошло из-за неисправного электрооборудования.