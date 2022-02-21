Охотник из Коми заплатит штраф за то, что уронил ружье в снег

Охотник из Коми уронил свое ружье в снег и не смог его найти. За это мужчина получит штраф, сообщает управление Росгвардии по Коми.

Известно, что мужчина не зафиксировал оружие как следует, поэтому потерял его, когда ехал на снегоходе. Всего по данным Росгвардии за неделю в Коми выявили 21 нарушение в сфере оборота оружием.