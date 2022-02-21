Охотник из Коми заплатит штраф за то, что уронил ружье в снег

Охотник из Коми уронил свое ружье в снег и не смог его найти. За это мужчина получит штраф, сообщает управление Росгвардии по Коми.
Известно, что мужчина не зафиксировал оружие как следует, поэтому потерял его, когда ехал на снегоходе. Всего по данным Росгвардии за неделю в Коми выявили 21 нарушение в сфере оборота оружием.
«Изъято 13 единиц охотничьего оружия, рассмотрено 640 заявлений об оказании государственных услуг по линии оборота оружия и частной охранной деятельности», – сообщает управление.
Еще четырех владельцев оружия привлекли к ответственности за то, что они не сообщили об изменении места жительства в двухнедельный срок.