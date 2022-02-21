Пришла пора активной борьбы: гороскоп на 21 февраля

У Овнов сегодня повышается работоспособность и появляется бодрость и энергичность. Досадные недоразумения не испортят настроения. Настала пора избавиться от дурных привычек, наладить здоровый образ жизни. Однако лучше отказаться от посещения спортивного зала или занятий рискованными видами спорта.

Пробуждение интуитивных творческих способностей, вдохновение и понимание психологии людей даст Тельцам хороший шанс для успешного завершения начатых дел. Используйте свою способность к тонкому душевному восприятию для решения поставленных творческих задач и завоевания сердца своего избранника.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Близнецы

Благоприятный день для Близнецов, занимающихся коммерцией, особенно, розничной торговлей и бизнесом. Торговые сделки и заключенные договора принесут прибыль. Успех вероятен даже в рискованных операциях. Неожиданное и нестандартное решение окажется самым верным.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Рак

Этот день благоприятен для начала курса оздоровительных процедур, направленных на снижения или увеличение массы тела. Найдите немного времени для отдыха, а еще лучше возьмите отпуск и приведите в порядок свое тело, душу и мысли.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Лев

Неожиданное препятствие, связанное с кознями недругов, может сказаться на достижении поставленных целей. Текущие мелочи доставят огорчения, сделают представителей данного знака гневливыми и раздражительными. Рекомендуется деловая активность, направленная на уменьшение потерь в сфере недвижимости и услуг.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Дева

Это пора активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Существует опасность быть обманутым. Усилится противопоставление себя окружающему миру. Постарайтесь избегать скопления людей. Не стоит ожидать приятных подарков от судьбы.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Весы

У Весов могут появиться новые интересные идеи и планы. Вероятен рост авторитета и влиятельности. Начинайте воплощать в жизнь дела, связанные с общественной деятельностью, публичностью. Можно заниматься налаживанием деловых связей и контактов.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Скорпион

Отношения с коллегами и подчиненными будут меняться не в лучшую сторону. Не исключаются ссоры, конфликты. Ваше самочувствие наверняка ухудшится. Постарайтесь проявить понимание и не оказывать давления на окружающих. Сосредоточьтесь на служебных обязанностях.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Стрелец

Не исключено, что крупная сумма денег уйдет на пустяки. Любовные приключения не порадуют. Вечером поступят неоднозначные известия от деловых партнеров. Избегайте расточительности. Эмоциональные и физические перегрузки не на пользу здоровью.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Козерог

Решающий момент для дел, касающихся повышения образования, юридических и заграничных вопросов, а также близких взаимоотношений. Кто-то сумеет преодолеть закрытые ранее таможенные барьеры, кто-то завоюет сердце избранника. Настройтесь на самое важное дело.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Водолей

Положение планет склоняет к резким, необдуманным поступкам. Вы способны решительно устранять препятствия и рвать путы, которые возникли во взаимоотношениях с партнерами, демонстрировать напористость. Вам придется сдать экзамен на целеустремленность и выдержку.

Гороскоп на 21 февраля 2022 года Рыбы

Не исключено, что постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации отрицательно скажутся на результатах деловых встреч и контактов. Не отвлекайтесь на второстепенные детали.