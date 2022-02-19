В Корткеросском районе сгорел 12-квартирный жилой дом

В Корткеросе 19 февраля сгорел 12-квартирный жилой дом на улице Первомайская. Пожар начался около 4:00 утра, потушить пламя удалось лишь к 7:00, сообщили в ГУ МЧС по Коми.

В администрации Корткеросского района сообщили, что в сгоревшем доме приватизированы все квартиры, кроме одной. Чтобы помочь погорельцам, мэрия района откроет счет, на который можно будет перечислять добровольные пожертвования. Чтобы получить помощь из созданного фонда, нужно будет написать заявление.