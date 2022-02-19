Сыктывкарка о нападении подростка на ее мать: «Не знаю, как она выжила»

«У стариков осталось так немного жизни. И так хорошо, если они живут ее достойно. И это крайне несправедливо лишать их этого остатка. И еще тут есть нечто важное. Что это за подросток такой, который может так швырнуть с дороги старуху? Что с ним не так? Почему это все произошло? Вообще история какая-то странная», — уверена горожанка.

На своей странице во «ВКонтакте» сыктывкарка опубликовала видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксировано произошедшее. Юлия поделилась, что просто не понимает, как ребенок может быть настолько жестоким.

«Два грабителя, два молодых парня в центре Сыктывкара, среди бела дня, на выходе из продуктового магазина в центре города, в престижном торговом центре налетели, с силой швырнув ее на бетонный пол. Она упала, сломала шейку бедра на одной ноге, вторую сильно ушибла, видимо, в столкновении с ними. После этого она потеряла сознание и еще не скоро пришла в себя. Они не имели своей целью ограбить ее, потому что они уже кого-то ограбили. Они спасались от погони внутри торгового центра, и мама имела несчастье оказаться на их пути», — рассказала Юлия.

Все произошло 3 февраля 2022 года в Торговом дворе на Первомайской, 62. Галина Юшкова выходила на улицу и оказалась в дверях, когда ее сбил с ног подросток. Дочь пострадавшей отмечает, что толчок был такой силы, что она просто не понимает, как пожилой женщине удалось выжить.

Сыктывкарка Юлия Юшкова-Борисова рассказала о жутком происшествии с ее мамой. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, что произошло и зачем горожанка ищет очевидцев произошедшего.

«В городской больнице нет ни УЗИ, ни КТ, ни МРТ. Мы сначала были согласны на операцию, но пока ждали УЗИ вен нижних конечностей, а это обязательная процедура при операции на ногах, нужно было везти маму в Кардиоцентр, мама успела начать переживать и заболеть ковидом», — рассказала дочь пострадавшей.

Коронавирус удалось одолеть, однако теперь семье Галине приходится решать, как быть с проведением операции. Пожилой женщине диагностировали перелом шейки бедра, поэтому операция будет серьезной — ампутация части сломанной кости, потому что шейка бедра у пожилых людей срастись не может, и установка эндопротеза тазобедренного сустава. Дочь Галины в отчаянии, потому что не может быть уверена в том, что женщина переживет хирургическое вмешательство. Кроме этого операция дорогая, а ждать квоту слишком долго. Как собрать нужную сумму, Юлия не представляет. Дочь пострадавшей уже 20 лет живет в другом городе, однако после случившегося прервала работу и приехала на помощь к матери.

«Пока мы купили кресло-коляску, ходунки, несколько пачек памперсов и пеленок, витамины, лекарства. Тратим деньги на исследования, необходимые для оформления пакета документов на операцию, потому что в срочном порядке бесплатных талонов нет. В поликлинике №3 мне сказали, что кардиолога, которого надо пройти в обязательном порядке, перед операцией, в поликлинике нет вообще. Операция вместе с необходимой после нее реабилитацией стоит 400-600 тысяч рублей. А сама операция 200-350 тысяч рублей в разных клиниках страны», — поделилась Юлия.

Кроме борьбы со страхом за мамину жизнь и здоровье горожанке приходится бороться за что, чтобы виновных в случившемся привлекли к ответственности.

«Оперативники нашли виновников быстро. Но оказалось, что тому, кто покалечил маму, нет 14 лет и он уйдет от ответственности по этой причине. Первая версия, которую мне рассказала инспектор по делам несовершеннолетних, что он сбил ее случайно. Однако есть видео, где ясно видно, что он толкает ее намеренно. Она мешает ему скрываться с места преступления. Она оказывается в дверях, когда они бегут. Они до этого украли телефон у другой потерпевшей», — рассказала сыктывкарка.

Несмотря на то, что Юлия сразу же обратилась в полицию, судмедэксперты до сих пор не освидетельствовали пострадавшую.

«Никто не снял гематомы. Потому что хирурги сразу занялись переломом. Медикам скорой под ее одеждой ушибы просто не видели. Ее возможным сотрясением головного мозга, хотя были его признаки, тоже никто не занимался. Решили, что раз бабушке 89 лет, то это нормально, что голова кружится и буквы она видит нечетко», — отметила Юлия.

Несмотря на то, что подросток, который толкнул Галину, избежит ответственности из-за юного возраста, Юлия планирует обращаться в суд, чтобы взыскать компенсацию с его родителей или опекунов.

«Это и вопрос справедливости и вопрос помощи маме, которая теперь нуждается в лечении. Поэтому мы хотели бы понять все обстоятельства произошедшего», — подытожила горожанка.

Юлия разыскивает возможных очевидцев произошедшего, чтобы увеличить шансы на то, что виновный не уйдет от ответственности. Если вы были на месте происшествия, сообщите об этом в полицию или оставьте свои контакты в сообщениях нашего паблика.