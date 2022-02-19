Сыктывкарцы о происходящем в эжвинской больнице: «Стыдно за республику!»

Одной из самых читаемый статей прошедшей недели стал материал о сообщениях сыктывкарцев, что в Эжвинской городской больнице начали сушить постельное белье для пациентов прямо в общих коридорах и на перилах лестниц. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые оставляли люди под этой публикацией.

Максим Фёдорович

— Борьба с сухостью воздуха. Меньше пыли в воздухе, меньше бацил и аллергенов. Так дешевле, чем системы кондиционирования и увлажнения. Премию за новаторство.

Светлана Гнидюк