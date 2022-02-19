Сыктывкарцы о происходящем в эжвинской больнице: «Стыдно за республику!»

Одной из самых читаемый статей прошедшей недели стал материал о сообщениях сыктывкарцев, что в Эжвинской городской больнице начали сушить постельное белье для пациентов прямо в общих коридорах и на перилах лестниц. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые оставляли люди под этой публикацией.
Максим Фёдорович
— Борьба с сухостью воздуха. Меньше пыли в воздухе, меньше бацил и аллергенов. Так дешевле, чем системы кондиционирования и увлажнения. Премию за новаторство.
Светлана Гнидюк
— Это ничего, бесит больше когда просят снять постельное и им принести, заправлять тоже самим надо, в общем самообслуживание полное.
Дмитрий Щербатых
— И это во времена губернатора-врача. Позорище! Стыдно просто за республику. В соседней Кировской области такого бардака нет в больнице.
Татьяна Подтероб
— Ужас, дожили, 21 век на дворе. Вообще-то белье должно еще обрабатываться!
Анна Аничкина
— Профилактика внутрибольничных инфекций во всей красе!
Нина Мартюшова
— Про такое кто-то когда-нибудь слышал? Еду переставали возить, теперь ужасы с бельем?
Елена Курсова
— А что делать? Больных много.
Наталья Чеботарёва
— Просто душегубка какая-то эта Эжвинская больница. Сколько уже про нее негативного писано, а все новые факты безхозяйственности выявляются! Позорище!
Анатолий Серов
— Новый главврач в действии.
Людмила Петрунева
— Чиновников Минздрава положить в эту больницу. Пусть полежат, полечатся.