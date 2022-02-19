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Сыктывкарцы о происходящем в эжвинской больнице: «Стыдно за республику!»

Сыктывкарцы о происходящем в эжвинской больнице: «Стыдно за республику!»Анонимный подписчик паблика «Наша Эжва»

Одной из самых читаемый статей прошедшей недели стал материал о сообщениях сыктывкарцев, что в Эжвинской городской больнице начали сушить постельное белье для пациентов прямо в общих коридорах и на перилах лестниц. «Pro Город Сыктывкар» собрал самые яркие комментарии, которые оставляли люди под этой публикацией.

Максим Фёдорович  

— Борьба с сухостью воздуха. Меньше пыли в воздухе, меньше бацил и аллергенов. Так дешевле, чем системы кондиционирования и увлажнения. Премию за новаторство.

Светлана Гнидюк

— Это ничего, бесит больше когда просят снять постельное и им принести, заправлять тоже самим надо, в общем самообслуживание полное.

Дмитрий Щербатых

— И это во времена губернатора-врача. Позорище! Стыдно просто за республику. В соседней Кировской области такого бардака нет в больнице.

Татьяна Подтероб

— Ужас, дожили, 21 век на дворе. Вообще-то белье должно еще обрабатываться!

Анна Аничкина  

— Профилактика внутрибольничных инфекций во всей красе!

Нина Мартюшова

— Про такое кто-то когда-нибудь слышал? Еду переставали возить, теперь ужасы с бельем?

Елена Курсова

— А что делать? Больных много.

Наталья Чеботарёва

— Просто душегубка какая-то эта Эжвинская больница. Сколько уже про нее негативного писано, а все новые факты безхозяйственности выявляются! Позорище!

Анатолий Серов

— Новый главврач в действии.

Людмила Петрунева

— Чиновников Минздрава положить в эту больницу. Пусть полежат, полечатся.

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