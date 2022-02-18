Выяснилось, куда увозят лед от новогодних фигур с площади Сыктывкара

Сыктывкар начинает менять новогоднее убранство на свой обычный строгий образ. Часть иллюминации уже убрали, а крупные арт-объексты демонтируют после Чемпионата мира по хоккею с мячом. А вот ледяные фигуры с главной площади Сыктывкара уже убрали. «Pro Город Сыктывкар» выяснил, как закончили свой путь сказочные герои изо льда.

Казалось бы, внушительные скульптуры изо льда ждет что-то особенное после окончания Нового года. Однако все оказалось довольно тривиальным: фигуры попросту разрушили прямо на площади, собрали и вывезли на полигон ТКО, как самый обычный снег.