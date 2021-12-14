На главной площади Сыктывкара обустраивают ледовый городок

На Стефановской площади полным ходом идёт обустройство ледового городка. В настоящий момент заготовлен и завезён весь объём ледяных блоков, работают специалисты, художники и задействована вся необходимая техника.

Как пояснил директор МКП «Жилкомсервис» Андрей Капп, лёд для городка по традиции был заготовлен на водоёме близ краснозатонского моста. 500 ледяных блоков весом около двухсот килограмм каждый доставлены в город. Кроме этого, предприятие помогло с заготовкой льда Эжве и Сыктывдинскому району для обустройства ледовых городков.

- Работы идут каждый день в пределах графика. Держим процесс на личном контроле. Приёмка ожидается 25 декабря. Прилагаем все усилия, чтобы сдать работы точно в срок, – отметил А.Капп.

Директор «Жилкомсервиса» добавил, что главная новогодняя ель уже украшена новогодней иллюминацией, которую запускали в тестовом режиме. А.Капп также подчеркнул, что для создания праздничного настроения у горожан уже произошло повсеместное включение новогодней иллюминации.

Что касается непосредственно обустройства ледового городка на Стефановской площади, то в настоящий момент завершены основные работы по формированию «коробки» катка, в скором времени подготовкой льда займётся специальная ледозаливочная машина.

Сегодня идёт работа по укладке блоков вокруг ели. Вовсю работает бригада художников, которые придают прямоугольным блокам правильные формы и украшают их резными узорами.