Пациенты эжвинской больницы ждут обеда до вечера, а завтрак и вовсе достается не всем

Пациенты эжвинской больницы перебиваются без еды уже который день. Обед им доставляют только к ужину, а обед и вовсе для многих – роскошь. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.
С начала февраля еду в больницу доставляет отдельное предприятие, которое, якобы хорошо отметилось в других медорганизациях региона. Однако, по сообщениям горожан, это далеко от действительности.
Жалобы дошли до главврача, который вместе с главной медсестрой лично проверил новую систему питания. При этом они отметили, что пациентов все устраивало, разве что, еда была недостаточно горячей.
Так или иначе, к PG11.ru обратились очевидцы, которые рассказали, что уже несколько суток обед они получают едва ли к вечеру, а завтрак и вовсе достается не всем, а кто его получает, видит еду лишь к полудню.
- Завтрак был только в 11 утра, а хирургии он вообще не достался. Это была безвкусная подгорелая каша. Обед был доставлен в 16 часов. Суп баланда, очень странная котлета и крупа. Но выбирать не приходиться. Голод не тетка, при том, что полдника и ужина сегодня не обещали. Это крик о помощи пациентов, находящихся в больнице. Надеюсь, что хоть у кого-то из чиновников проснется, - рассказали пациенты.
Как отметили в больнице, переход на так называемый «аутсорс» в питании был вынужденным. При этом горожане постоянно жаловались на его качество, а пищеблок и вовсе не соответствовал требованиям. PG11.ru продолжает следить за ситуацей.