Пациенты эжвинской больницы ждут обеда до вечера, а завтрак и вовсе достается не всем

Пациенты эжвинской больницы перебиваются без еды уже который день. Обед им доставляют только к ужину, а обед и вовсе для многих – роскошь. Об этом порталу PG11.ru сообщили очевидцы.

С начала февраля еду в больницу доставляет отдельное предприятие, которое, якобы хорошо отметилось в других медорганизациях региона. Однако, по сообщениям горожан, это далеко от действительности.

Жалобы дошли до главврача, который вместе с главной медсестрой лично проверил новую систему питания. При этом они отметили, что пациентов все устраивало, разве что, еда была недостаточно горячей.

Так или иначе, к PG11.ru обратились очевидцы, которые рассказали, что уже несколько суток обед они получают едва ли к вечеру, а завтрак и вовсе достается не всем, а кто его получает, видит еду лишь к полудню.