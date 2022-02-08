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Тест от «Pro Город Сыктывкар»: знаете ли вы, как «правильно» болеть?

Тест от «Pro Город Сыктывкар»: знаете ли вы, как «правильно» болеть?pixabay.com

Поликлиники, больницы и скорая помощь испытывают огромные нагрузки в период пандемии коронавируса. Вокруг сплошной хаос: огромные очереди на прием к врачу, многочасовые попытки дозвониться до поликлиники, скорые, которые отказываются ехать на вызов к пациенту с высокой температурой. Однако каждый пациент может привнести в этот хаос немного порядка.

Именно для этого Минздрав Коми создал для жителей региона памятку, в которой указан подробный план действий в случае, если у человека начался насморк, поднялась температура или начались проблемы с дыханием. А вы тщательно изучили эту памятку? Тогда давайте проверим, сможете ли вы перенести заболевание «правильно»!

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