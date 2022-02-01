«Никто не приедет, если умирать будем?»: к сыктывкарцу отказывается приезжать скорая

— Звоню в скорую, там отправляют в поликлинику. И наоборот. Что за отношение? Если человеку не помогает жаропонижающее и температура держится 39 градусов, к нему никто не приедет? Кошмар творится. Никто не приедет, если умирать будем?

Утром первого февраля она все же дозвонилась до поликлиники, однако там ей сказали: «На вызов врача не отправляем, звоните в скорую».

— Ночью заболел мой муж, температура 39. В скорой нам сказали, что у них много вызовов и лучше дождаться, пока откроется поликлиника и вызывать врача. Если не получится, то позвонить обратно, - сообщила наша читательница.

В нашу редакцию обратилась сыктывкарка, которая утверждает, что к ее мужу отказывается приезжать скорая помощь.

Напомним, что недавно Минздрав опубликовал памятку для тех, у кого болезнь протекает легко или бессимптомно:

Оставайтесь дома;

При необходимости открытия листка нетрудоспособности или справки учащегося позвоните в единую службу "122" или в call-центр Вашей поликлиники. Листок нетрудоспособности и справка будут оформлены.

Если Вы проживаете не один в квартире/доме, по возможности изолируйтесь в отдельной комнате, избегайте тесных контактов с домочадцами, носите маску при выходе из комнаты. Маски или респираторы должны носить все домочадцы.

Проветривайте помещения (регулярно, 1 раз в 3 часа).

Соблюдайте питьевой режим (не менее 2 литров в сутки при повышенной температуре тела).

Измеряйте температуру тела не реже 3 раз в сутки.

При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения - не ниже 95- 96%).

Возможно использование противовирусных препаратов, капли или спрей в нос (например, содержащие интерферон-альфа), беременным только по назначению врача.

При насморке и заложенности носа можно использовать солевые растворы, в том числе на основе морской воды.

При боли в горле можно применять местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев. Данные препараты отпускаются без рецептов врача.

При повышении температуры до 38,0 оС и выше Вы можете принять жаропонижающие препараты.

Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению.

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.

Если у Вас повысилась температура выше 38,0 градусов и сохраняется более 2-х суток, несмотря на прием жаропонижающих средств, Вам необходимо позвонить в call-центр Вашей поликлиники, или в единую службу "122" для дистанционной консультации с медицинским работником;

Если появилась одышка, чувство нехватки воздуха, боли за грудиной Вам трудно дышать и/или уровень сатурации менее 94-95%, и/или учащение дыхания, то необходимо позвонить в единую службу "103" для вызова скорой помощи.



