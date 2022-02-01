Ждать или умирать: когда сыктывкарцам стоит вызывать скорую помощь

Недавно мы писали о том, как к сыктывкарцу с температурой 39 отказалась приезжать скорая помощь. «Pro Город» узнал у Минздрава Коми, когда стоит обратиться в поликлинику и когда обращаться в экстренные службы.
В Минздраве Коми рассказали, при каких условиях стоит вызывать скорую помощь:
- Температура свыше 39 градусов;
- Общая слабость;
- Боли в груди;
- Проблемы с дыханием;
- Уровень сатурации менее 94-95%;
В остальных случаях следует вызвать врача по телефону 122 или позвонить в поликлинику.
Если вам нужен больничный лист и у вас нет времени ждать врача, то стоит обратиться напрямую в поликлинику.
Напомним, что недавно Минздрав опубликовал памятку для тех, у кого болезнь протекает легко или бессимптомно:
- Оставайтесь дома;
- Если вам нужен больничный или справка, то обратитесь в единую службу по номеру 122 или в call-центр вашей поликлиники.
- Если вы живете не один, то изолируйтесь в отдельной комнате и избегайте контактов, носите маску;
- Регулярно проветривайте помещение;
- Пейте не менее двух литров воды в сутки;
- Измеряйте температуру тела не реже трех раз в сутки;
- При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения - не ниже 95- 96%);
- Если нужно, принимайте противовирусные препараты, капли или спрей в нос;
- При насморке и заложенности носа можно используйте солевые растворы, в том числе на основе морской воды;
- При боли в горле можно применяйте местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев;
- При повышении температуры до 38,0 градусов и выше можете принять жаропонижающие препараты;
- Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению;
*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.