Ждать или умирать: когда сыктывкарцам стоит вызывать скорую помощь

Недавно мы писали о том , как к сыктывкарцу с температурой 39 отказалась приезжать скорая помощь. «Pro Город» узнал у Минздрава Коми, когда стоит обратиться в поликлинику и когда обращаться в экстренные службы.

В остальных случаях следует вызвать врача по телефону 122 или позвонить в поликлинику.

Если вам нужен больничный лист и у вас нет времени ждать врача, то стоит обратиться напрямую в поликлинику.

Напомним, что недавно Минздрав опубликовал памятку для тех, у кого болезнь протекает легко или бессимптомно:

Оставайтесь дома;

Если вам нужен больничный или справка, то обратитесь в единую службу по номеру 122 или в call-центр вашей поликлиники.

Если вы живете не один, то изолируйтесь в отдельной комнате и избегайте контактов, носите маску;

Регулярно проветривайте помещение;

Пейте не менее двух литров воды в сутки;

Измеряйте температуру тела не реже трех раз в сутки;

При возможности измеряйте уровень сатурации пульсоксиметром (насыщение крови кислородом) 2 раза в день (нормальные значения - не ниже 95- 96%);

Если нужно, принимайте противовирусные препараты, капли или спрей в нос;

При насморке и заложенности носа можно используйте солевые растворы, в том числе на основе морской воды;

При боли в горле можно применяйте местные средства в виде растворов для полоскания горла, таблеток для рассасывания, спреев;

При повышении температуры до 38,0 градусов и выше можете принять жаропонижающие препараты;

Вы можете также принимать препараты витамина С и витамина D в соответствии с инструкциями по применению;

*Лекарственные препараты применяются в соответствии с инструкцией, при отсутствии противопоказаний к их применению.