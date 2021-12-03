Артемий Лебедев разработал "полярный паспорт", но большая часть Коми в него не попала

Почти вся северная часть России находится в арктической зоне, о которой часто незаслуженно забывают путешественники. Для популяризации “полярного туризма” дизайнер Артемий Лебедев вместе с Ростуризмом создали “полярный паспорт” - уникальный продукт, который “поощряет” путешественников.

Обложка паспорта сделана из специальной пленки и переливается подобно северному сиянию. У полярного паспорта есть все атрибуты настоящего документа: разворот с персональной информацией, уникальный номер и секретные средства защиты.

Паспорт предлагает посетить 55 интересных мест российской Арктики. Правда из Республики Коми только одно - заброшенный поселок Рудник.

Урбанист Дмитрий Махов отметил, что не понимает причину того, почему в такой проект как "Полярный паспорт" вошел только один объект из Коми.