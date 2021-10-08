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    ГИБДД Сыктывкара выйдет на массовый рейд

    ГИБДД Сыктывкара выйдет на массовый рейдФото из архива PG11.ru

    Правоохранители будут проверять подозрительные автомобили

    Стало известно, что в столице Коми пройдет очередной рейд ГИБДД региона. На этот раз правоохранители выйдут на проверку вечером 9 октября.

    Так, группы нарядов ДПС будут останавливать подозрительные авто и следить за тем, чтобы никто не нарушал ПДД. Также они будут ловить пьяных водителей.

    Напомним, за вождение в состоянии алкогольного опьянения предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет. За повторное управление транспортом в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования водителю грозит уголовная ответственность.

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