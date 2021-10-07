В Сыктывкаре силовики остановили машину, вытащили из нее людей и увезли

Причины задержания неизвестны

Происшествие случилось около 15.30. Очевидец сообщает, что силовики "зажали в клещи" машины, вытащили оттуда людей, посадили в газель и уехали. Причины задержания остаются неизвестными.

7 октября в Сыктывкаре силовики задержали несколько человек. Об этом порталу PG11.ru сообщил народный корреспондент.

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