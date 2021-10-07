В Коми нагрянет мощный ветер: объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу филиала Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Коми, в ночь на 8 октября в северных районах, днем 8 октября по республике ожидается сильный ветер западной четверти порывами 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Коми рекомендует населению:

Воздержитесь от туристических походов, выходов в лесные массивы и на водные объекты, а также от поездок на автотранспорте и участия в массовых мероприятиях.

Находясь в помещении, закройте окна в домах и в квартирах, держитесь как можно дальше от окон.

Уберите транспортные средства из-под деревьев и рекламных щитов.

С осторожностью передвигайтесь на улице, обходя рекламные щиты, шаткие строения, дома с неустойчивой кровлей.

Держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи, антенн.

Уберите с крыш, балконов, подоконников и лоджий предметы, которые порывами ветра могут быть сброшены вниз и причинить людям травмы. Предметы, находящиеся во дворах, закрепите или занесите в помещение.

Напоминаем:

- при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно позвонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 101 или 112;

- в Главном управлении МЧС России по Республике Коми круглосуточно функционирует «телефон доверия»: 8 (8212) 29-99-99.