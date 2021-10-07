На сыктывкарца, который напал на бригаду скорой, завели дело

- В ходе допроса подозреваемый признал вину в содеянном и дал подробные показания о случившемся. По уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельства произошедшего, закрепление доказательственной базы, - отметили в СУСКе.

Санкция ст.116 УК РФ предусматривает наказание в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.