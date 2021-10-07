На перекрестке, где сыктывкарка сбила 8-летнего мальчика, установят перильные ограждения

В Сыктывкаре планируют установить перильные ограждения на перекрестке, где Ирина Шеремет сбила 8-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на мэрию пишет БНК.
Как отметили в УГИБДД по Сыктывкару, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе по ГОСТу должны были быть установлены перильные ограждения. Автоинспекция даже составила в отношении мэрии административный материал.
Городские власти в свою очередь сообщили, что в 2022 году на обеспечение безопасности дорог в Сыктывкаре планируется направить 25 миллионов рублей. Часть этих денег уйдет на ограждения. Вопрос об установке этих ограждений на перекрестке, где случилось ДТП, рассмотрят в первоочередном порядке.
Напомним, ДТП произошло 1 октября около 7.00. Женщина 1969 года рождения за рулем Suzuki Grand Vitara ехала по Октябрьскому проспекту. При повороте на улице Орджоникидзе она сбила ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет. После наезда женщина продолжила движение в сторону улицы Элеваторная. Не справившись с управлением, водитель выехала на тротуар, где сбила женщину. После она поехала прямо и на перекрестке с улицей Элеваторной столкнулась с Volkswagen.
Суд арестовал водительницу Ирину Шеремет на два месяца, до 30 ноября. Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии, за его ходом будет следить региональная прокуратура. Адвокат обжаловал решение суда о мере пресечения.