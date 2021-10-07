На перекрестке, где сыктывкарка сбила 8-летнего мальчика, установят перильные ограждения

В Сыктывкаре планируют установить перильные ограждения на перекрестке, где Ирина Шеремет сбила 8-летнего мальчика. Об этом со ссылкой на мэрию пишет БНК.

Как отметили в УГИБДД по Сыктывкару, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Орджоникидзе по ГОСТу должны были быть установлены перильные ограждения. Автоинспекция даже составила в отношении мэрии административный материал.

Городские власти в свою очередь сообщили, что в 2022 году на обеспечение безопасности дорог в Сыктывкаре планируется направить 25 миллионов рублей. Часть этих денег уйдет на ограждения. Вопрос об установке этих ограждений на перекрестке, где случилось ДТП, рассмотрят в первоочередном порядке.