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"Такой поворот создает слепую зону": эксперт рассказал о возможной причине ужасного ДТП в Сыктывкаре

"Такой поворот создает слепую зону": эксперт рассказал о возможной причине ужасного ДТП в Сыктывкаре

01 октября 2021 Виктор Конюхов Возрастное ограничение: 0+
"Такой поворот создает слепую зону": эксперт рассказал о возможной причине ужасного ДТП в Сыктывкаре Фото из архива PG11.ru
Специалист рассказал, как можно было избежать происшествия

Сегодня в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП возле ЦВК. Женщина сбила ребенка, а потом вылетела на тротуар и убила пешехода. Урбанист Дмитрий Махов предположил, что могло стать причиной аварии.

Эксперт заявил, что это смертельное ДТП в очередной раз показывает, насколько опасным и разрушительным может быть автомобиль. Водитель проехал 400 метров, сбил двух пешеходов и повредил несколько машин.

- При повороте на Орджоникидзе со стороны Орбиты широкий радиус поворота, что мотивирует водителя не сбавлять скорость перед пешеходным переходом. Так же вхождение в поворот под таким углом создает слепую зону для водителя, он не всегда видит пешеходов.

Если уменьшить угол поворота, то для пешеходов уменьшается расстояние перехода, тем самым они быстрее и безопаснее переходят проезжую часть, - заявил Дмитрий Махов.

Урбанист заявил, что всего этого можно было избежать, если бы сыктывкарские дороги проектировались по программе безопасности Vision Zero. 

- Главное, чтобы ГИБДД и администрация города, как собственник дороги, сделали правильный анализ случившегося и предприняли работающие, эффективные меры, а не театр безопасности в виде забора, «кислотных» рамок и желтой разметки, - заключил специалист.

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Комментарии 3

26 минут назад 1
Какая слепая зона!? Езжу там каждый день по нескольку раз, все прекрасно видно если смотреть на дорогу. Другой вопрос что ребёнок закрылся зонтом цвет которого практически слился с цветом дороги и сам себе обзор закрыл, это конечно не оправдывает водителя, сел за руль будь готов ко всему. Там не хватает перильных ограждений, чтобы пешеходы при переходе угол не срезали. Ребёнку скорейшего выздоровления, семье погибшей соболезную.
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23 минуты назад Виталий
Чтоб не искать сейчас виновных а виновна однозначно водитель, если вы знаете, что там такой большой пешеходный переход, что же вы не задумались сделать там надземный переход если все так хреного, почему мы начинаем думать когда что то случается, экспертов каких то слушать с их домыслами.
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12 минут назад 2
Уже взяток надавали, экспертов пригласили чтобы отмазать тетю
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