"Такой поворот создает слепую зону": эксперт рассказал о возможной причине ужасного ДТП в Сыктывкаре

Сегодня в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП возле ЦВК. Женщина сбила ребенка, а потом вылетела на тротуар и убила пешехода. Урбанист Дмитрий Махов предположил, что могло стать причиной аварии.

Эксперт заявил, что это смертельное ДТП в очередной раз показывает, насколько опасным и разрушительным может быть автомобиль. Водитель проехал 400 метров, сбил двух пешеходов и повредил несколько машин.

- При повороте на Орджоникидзе со стороны Орбиты широкий радиус поворота, что мотивирует водителя не сбавлять скорость перед пешеходным переходом. Так же вхождение в поворот под таким углом создает слепую зону для водителя, он не всегда видит пешеходов. Если уменьшить угол поворота, то для пешеходов уменьшается расстояние перехода, тем самым они быстрее и безопаснее переходят проезжую часть, - заявил Дмитрий Махов.

Урбанист заявил, что всего этого можно было избежать, если бы сыктывкарские дороги проектировались по программе безопасности Vision Zero.