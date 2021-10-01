"Такой поворот создает слепую зону": эксперт рассказал о возможной причине ужасного ДТП в Сыктывкаре

"Такой поворот создает слепую зону": эксперт рассказал о возможной причине ужасного ДТП в Сыктывкаре01 октября 2021
Фото из архива PG11.ru
Специалист рассказал, как можно было избежать происшествия
Сегодня в Сыктывкаре произошло серьезное ДТП возле ЦВК. Женщина сбила ребенка, а потом вылетела на тротуар и убила пешехода. Урбанист Дмитрий Махов предположил, что могло стать причиной аварии.
Эксперт заявил, что это смертельное ДТП в очередной раз показывает, насколько опасным и разрушительным может быть автомобиль. Водитель проехал 400 метров, сбил двух пешеходов и повредил несколько машин.
- При повороте на Орджоникидзе со стороны Орбиты широкий радиус поворота, что мотивирует водителя не сбавлять скорость перед пешеходным переходом. Так же вхождение в поворот под таким углом создает слепую зону для водителя, он не всегда видит пешеходов.
Если уменьшить угол поворота, то для пешеходов уменьшается расстояние перехода, тем самым они быстрее и безопаснее переходят проезжую часть, - заявил Дмитрий Махов.
Урбанист заявил, что всего этого можно было избежать, если бы сыктывкарские дороги проектировались по программе безопасности Vision Zero.
- Главное, чтобы ГИБДД и администрация города, как собственник дороги, сделали правильный анализ случившегося и предприняли работающие, эффективные меры, а не театр безопасности в виде забора, «кислотных» рамок и желтой разметки, - заключил специалист.
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01 октября 2021, 14:43
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