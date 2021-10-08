Даже собака спит под одеялом: сыктывкарцы пожаловались на холод в квартирах

Согласно статистике из опроса в паблике «Про Город Сыктывкар | Новости», с проблемой отопления сталкивается почти каждый пятый житель города. А некоторые участники написали об этом и в комментариях:

Почти каждый год начало отопительного сезона оборачивается головной болью для некоторых сыктывкарцев. Часто бывает так, что в домах отопление дают не сразу, а если и дают, то батареи еле греют.

Елена:

«В этом году отопление дали вовремя, но дома не очень-то тепло. Приходится надевать носки и теплые кофты. Когда по ночам заморозки, сплю под двумя одеялами. И даже собаку на ночь приходиться укрывать!»

Артур:

«Каждый год осенью холодно не только на улице, но и дома»

Мария:

«Со вчерашнего дня батареи чуть греют, до этого все нормально было»

Елизавета:

«У меня, можно сказать, не греют»

В такой ситуации на помощь придут обогреватели. Однако выбирать их стоит с умом, чтобы не разориться на счетах за электричество. Специалисты компании Securica порекомендовали экономичные варианты для обогрева квартиры: конвекторы, инфракрасные и кварцевые обогреватели.

Все, представленные в магазине Securica обогреватели хороши тем, что они безопасны, комфортны и экономичны. Основным их отличием от других обогревателей являются: высокий КПД-98%, пожаробезопасность и гипоаллергенность.

Также вы можете использовать все обогреватели, как систему отопления или как отдельный источник тепла. Они могут работать непрерывно долгое время, не требуют обслуживания и присмотра. А благодаря терморегулятору вы можете задать наиболее комфортную для вас температуру, которую обогреватель будет поддерживать круглосуточно.



Конвектор В конструкцию электрических обогревателей заложены современные разработки в области теплового оборудования. Новейший скрытый вольфрамовый нагревательный элемент не сжигает кислород. Конвекторы снабжены система защиты от перегрева и термодатчиками, что исключает опасность возгорания. Устройство просто отключается при достижении заданной температуры. Это позволяет сэкономить электроэнергию. Благодаря особой конструкции нагревательного элемента и корпуса конвектора оптимальная температура достигается максимально быстро. Из-за интеллектуального термостата перепады температуры исключены. Также конвекторы отличает доступная цена.

Кварцевые обогреватель Кварцевые обогреватели представляют собой декоративную панель, внутри которой находится хромоникелевый нагревательный элемент, залитый составом из кварцевого песка и мраморной крошки. Этот песок аккумулирует тепло и даже при выключении продолжительное время греет как русская печка, при этом не потребляя электричество. Поэтому такие обогреватели считаются экономичными. Нужно учитывать, что они хорошо держат тепло, но не сразу нагреваются до рабочей температуры — нужно примерно полчаса. Такие устройства не сушат воздух в квартире, они бесшумны и безопасны. Кварцевые обогреватели отличает прочность, стойкость к трещинообразованию. Для изготовления используются 100% кварцевый песок, что обеспечивает отсутствие вредных веществ при нагреве. Срок работы обогревателя этого вида составляет от 25 лет.

Инфракрасные обогреватель Инфракрасное отопление - это настоящее солнце в доме. Такие обогреватели могут использоваться там, где требуется подогрев не воздуха, а окружающих предметов, например беседок или веранд.

Преимущества инфракрасных обогревателей:

Прогревание воздуха происходит равномерно. Инфракрасные обогреватели не влияют на потоки воздуха, поэтому не поднимается пыль и нет сквозняков. Из-за этого в комнате создается благоприятный микроклимат и уютная атмосфера.

Инфракрасные панели позволяют прогревать воздух до оптимального уровня температуры и влажности. Терморегуляторы регулируют нужную температуру и позволяют поддерживать ее, при этом можно экономить электроэнергию.

Долгий срок эксплуатации данных приборов. Он может достигать 50 лет.

Инфракрасные панели экологичны и имеют высокий уровень безопасности.

Они работают бесшумно, поэтому их можно установить в детской комнате или месте отдыха.

Панели легко установить и они просты в эксплуатации.

Компания Securica является официальным представителем заводов производителей. Поэтому в течение трёх лет покупатели могут без проблем обратиться по гарантии и заменить обогреватель.

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