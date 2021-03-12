Ограничения по России: куда можно ехать спокойно, а где ждёт карантин

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил свежий список ограничений, которые ждут туристов при путешествии по России. Рассказываем, нужно ли приезжим соблюдать самоизоляцию и потребуется ли справка об отсутствии COVID-19.

Данные собраны по официальным документам и актуальны на 12 марта. Важно: некоторые указы были выпущены достаточно давно и формально действуют (поскольку не были отменены), но не применяются на практике. Кроме того, ситуация сейчас меняется достаточно быстро. Туту.ру обновляет официальные данные дважды в неделю, следить за ними можно по ссылке.

В большинстве регионов сейчас нет строгих ограничений для туристов из России. Полный список таких регионов, куда можно спокойно ехать, вы найдёте по ссылке.

Однако в ряде регионов есть нюансы, на которые стоит обратить внимание:

• Республика Алтай: прибывшие из других регионов и стран должны сообщить о себе, им рекомендован карантин 14 дней.

• Амурская область: прибывшие из-за рубежа должны соблюдать карантин 14 дней.

• Архангельская область: прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Приморского муниципального района Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или о вакцинации.

• Республика Башкортостан: карантин для прибывших на работу в регион.

• Республика Бурятия: для прибывших на работу в регион предусмотрен карантин, или нужно иметь ПЦР-тест.

• Владимирская область: жители Владимирской области, вернувшиеся из других регионов, должны сообщить о себе.

• Забайкальский край: прибывшие из других регионов должны сообщать о себе.

• Ивановская область: прибывшие в регион должны предоставить ПЦР-тест или пройти карантин 14 дней.

• Калининградская область: прибывшим по суше с целью работы нужен тест ПЦР.

• Республика Калмыкия: прибывшие из других регионов и стран обязаны соблюдать карантин 14 дней (по информации Туту.ру, требование не соблюдается).

• Республика Карачаево-Черкесия: прибывшие из регионов РФ должны сообщить о себе.

• Республика Карелия: прибывшим с целью работы нужен тест ПЦР.

• Красноярский край: обязательный карантин 14 дней для прибывших в аэропорт Норильска из других регионов. Въезд граждан на территорию г. о. Минусинск и Минусинского района осуществляется через контрольный пункт на участке автомобильной дороги Р-257 « Енисей » км 425.

• Магаданская область: прибывшие из других регионов с целью работы должны соблюдать самоизоляцию. Въезд в муниципальное образование Северо-Эвенский городской округ только при наличии отрицательного теста на COVID-19.

• Республика Мордовия: для прибывших из зарубежных стран по суше предусмотрен 14-дневный карантин.

• Мурманская область: для заселения в санаторно-курортные организации и тем, кто прибыл из других регионов, требуется ПЦР-тест.

• Ненецкий автономный округ: прибывшим из других регионов — тест ПЦР или карантин 14 дней.

• Нижегородская область: для прибывающих из-за границы по воздуху — ПЦР-тест, для остальных — карантин.

• Новосибирская область: для прибывших из других стран по суше — карантин 14 дней.

• Омская область: приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в гостиницах, отелях и иных средствах размещения, расположенных на территории Омской области, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

• Орловская область: для прибывающих из-за границы — самоизоляция 14 дней.

• Пензенская область: для прибывших из других регионов или стран — тест ПЦР.

• Пермский край: 14-дневный карантин для прибывающих в Пермский край с целью работы и учёбы.

• Приморский край: прибывшим в регион необходимо сообщить о себе.

• Республика Саха (Якутия): прибывшим в регион с целью работы — карантин 14 дней.

• Смоленская область: прибывшим из других регионов сообщить о себе, тест ПЦР или самоизоляция 14 дней.

• Томская область: прибывшие в регион должны сообщить о себе.

• Тюменская область: до 28 марта 2021 года приостановлено бронирование мест, приём и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, профилакториях, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

• Ульяновская область: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе.

• Чеченская Республика: прибывшие из других регионов должны сообщить о себе и иметь отрицательный тест ПЦР.

• Чукотский автономный округ: прибывшие должны иметь справку об отсутствии COVID-19 или пройти экспресс-тестирование. Прибывающие в международный аэропорт Анадырь (Угольный) им. Ю.С. Рытхэу, аэропорты Кепервеем (Билибино), Певек и следующие в другие населённые пункты Чукотского автономного округа, в обязательном порядке в аэропорту проходят экспресс-тестирование на определение антител IgM и IgG.

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