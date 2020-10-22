В Роскачестве назвали лучший стиральный порошок

При выборе стирального порошка возникают два главных вопроса: как он отстирывает вещи и безопасный ли. Эксперты Роскачества провели новое исследование стирального порошка для цветного белья и ответили на оба потребительских вопроса, а также выяснили, какой порошок оказался лучше в удалении загрязнений и сохранении ткани вещей.

Как сообщает Роскачество, объектом исследования в 2020 году стали стиральные порошки для цветного белья торговых марок: «Аист», «Миф», Ariel, Dosia, Tide, Persil и BiMAX.

Эксперты проверили, как порошки отстирывают моторное масло, пот (себум – потовый жир), молоко, кровь, крахмал, чай и глину. Испытания проводились как в лабораторной машине (чтобы оценить эффективность состава), так и в бытовой. Напомним, впервые эти товары исследовались два года назад. Тогда российский Знак качества получил только стиральный порошок «Аист». У остальных оценки были невысокими (от 2,8 до 3,8 балла): некоторые порошки снижали прочность ткани при стирке, другие — приводили к потере цвета вещи до 13%.

Результаты исследования 2020 года

Стиральный порошок «Аист» вновь подтвердил высокое качество и право претендовать на получение российского Знака качества — товар получил высший балл рейтинга;

Качество порошков Dosia и Ariel значительно улучшилось;

Рейтинг Persil незначительно повысился;

Снизилось качество порошков «Миф», Tide и BiMAX.

Нарушений законодательства ни у одной из семи торговых марок не выявлено. Все товары соответствуют обязательным требованиям.

С точки зрения действующих в РФ нормативов все товары качественные и безопасные. Однако все, кроме «Аиста», не смогли дотянуться до требований стандарта Роскачества.

Эффект Роскачества

Производители Dosia и Ariel учли рекомендации Роскачества и за два года провели большую работу по улучшению качества продукции. В обновленном рейтинге Dosia и Ariel оценены в 4,74 балла и теперь разделяют третье-четвертое место рейтинга.

Ранее к товару Dosia были замечания, что порошок образует много пены, не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения, снижает прочность ткани, а также его использование ведет к желтизне ткани (рейтинг товара на тот момент составлял 2,85 балла). К порошку Ariel были ровно такие же замечания (кроме желтизны ткани), и его оценка составляла 3,13 балла.

По итогам исследования 2020 года к порошкам Dosia и Ariel остались замечания только к зольности. Высокая зольность говорит о том, что на ткани при стирке оседает много минеральных веществ из порошка, а значит после нескольких стирок ткань становится жесткой и грубой. Этот показатель не регламентируется на законодательном уровне, но входит в опережающий стандарт Роскачества.

Эксперты Роскачества составили рейтинг ТОП-5 порошков для цветного белья по результатам исследований 2018-2020 гг.

Persil: исправлен один недочет, приобретен второй

В 2018 году у порошка Persil были следующие несоответствия нормам стандарта Роскачества: не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения и снижает прочность ткани.

В 2020 году производитель исправил один из недочетов: прочность ткани больше не снижается, однако теперь стирка ведет к посерению ткани. Итоговый рейтинг порошка изменился незначительно — повышен с 3,48 до 3,62 балла.

Снизилось качество порошков Tide, «Миф» и BiMAX

Tide. Рейтинг Роскачества понижен с 3,68 до 3,62 балла

Если ранее порошок не до конца отстирывал пигментно-масляные загрязнения, то по итогам исследования 2020 года стирка с Tide теперь ведет еще и к посерению ткани.

Эксперты проверяли показатель «посерения» ткани после 25 стирок одной и той же ткани одним и тем же средством. Стирки проводились при температуре 40°С.

«Миф». Рейтинг Роскачества понижен с 3,36 до 3,44 балла

Согласно новому исследованию, «Миф» не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения, выявлены посерение ткани и высокая зольность относительно нормативов Роскачества. Раньше у порошка было замечание только по избытку образования пены.

BiMAX. Рейтинг Роскачества понижен с 3,36 до 3,74 балла

Порошок BiMAX не до конца отстирывает пигментно-масляные загрязнения, выявлены посерение ткани и повышенная зольность относительно нормативов Роскачества. Ранее замечания были только к качеству отстирывания пигментно-масляных загрязнений.

Интересно. Порошки хорошо удаляют белковые загрязнения (кровь), хотя, согласно маркировке, не предназначены для пятен белкового типа. Кроме того, товары не несут опасности для лиц, страдающих астматическими заболеваниями.

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