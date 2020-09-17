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На выборах в Сыктывкаре партии покупали голоса?

На выборах в Сыктывкаре партии покупали голоса?

17 сентября 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидицы / На выборах в Сыктывкаре партии покупали голоса?
Горожане сообщили об этом в социальных сетях

С 11 по 13 сентября в Республике Коми проходили выборы главы региона и депутатов Госсовета. Выяснилось, что мероприятие не прошло без скандала. Об этом порталу PG11.ru анонимно сообщила одна из сыктывкарок.

Горожанка рассказала, что ей предложили купить ее голос. Девушке пообещали 500 рублей в том случае, если она проголосует за партию «Зеленая альтернатива»:

- Нужно было сфотографировать свой паспорт на фоне бюллетеня с галочкой напротив «Зеленой альтернативы». После этого деньги зачислялись на карту. 

Как рассказала горожанка, из любопытства она решила проверить, действительно ли деньги поступят на счет.

- В итоге проголосовала, деньги пришли. К сожалению, я немного растерялась и не догадалась испортить бюллетень сразу после того, как сделала снимок. 

Руководитель партии «Зеленая альтернатива» в Коми Виктор Бетехтин отрицает, что это его люди занимались подкупом горожан:

- Это провокация, подстроенная кем-то из наших политических оппонентов. Мы будем обращаться в полицию, чтобы выяснить, кто именно это сделал. 

Напомним, по итогам голосования главой Республики Коми стал Владимир Уйба, который набрал 73,18 процента голосов. 

Остальные кандидаты на пост главы набрали:

  • Виктор Бетехтин - 5,71%
  • Андрей Никитин - 10,83%
  • Сергей Пономарев - 5,73%

По итогам голосования по партийным спискам 15 мандатов получили следующие партии:

  • Единая Россия - 6 мандатов
  • ЛДПР - 3 мандата
  • КПРФ - 3 мандата
  • Справедливая Россия - 1 мандат
  • Родина - 1 мандат 
  • Зеленая альтернатива - 1 мандат

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А что вы думаете по этому поводу? Предлагали ли вам голосовать за кого-то за деньги? Расскажите в комментариях!

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