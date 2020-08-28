Как будут работать школы и детсады Сыктывкара: ответы на главные вопросы

28 августа в мэрии Сыктывкара состоялась пресс-конференция по вопросам организации работы школ и детских садов города в условиях пандемии. В конференции приняли участие представители Управления образования и Управления дошкольного образования Сыктывкара, а также Роспотребнадзора по Республике Коми. Корреспондент портала PG11.ru побывал на мероприятии.

Специалисты ответили на вопросы, которые больше всего интересуют жителей Сыктывкара.

Как будет организована работа детских образовательных учреждений?

Заместитель начальника управления образования Наталья Котелина рассказала, что образовательный процесс в школах будет идти так, как и положено:

- Мы будем реализовывать основные общеобразовательные программы, как и всегда это делали. Но в этом году учебный процесс будет иметь ряд особенностей, связанных с пандемией коронавирусной инфекцией. Учебный день будет начинаться не ранее 8 часов утра, далее все будет определять образовательная организация. Все зависит от количества детей и размера школы. Никто не отменит режим работы в две смены.

Особо будет организован проход учащихся в школы, будет не один, а несколько входов, чтобы развести потоки учеников, за каждым классом будет закреплено отельное помещение. Выходить на переменах в коридоры будет можно, во время перемен будут проветриваться и обезараживаться кабинеты, во время уроков - коридоры. Время прихода параллелей, смен каждая школа будет определять самостоятельно. Также обязательным условием станет измерение температуры на входе и для учеников, и для персонала.

В комментариях к последним новостям о школах в официальном сообществе портала PG11.ru «ВКонтакте» люди выражают сомнения в том, что измерение температуры на входе не парализует учебный процесс в самом начале дня:

- Представим: утром через турникет сплошным потоком идет толпа детей. Человек так 600. Как можно у всех измерить температуру? Даже бесконтактный термометр, который и так часто глючит, меряет ее четыре с половиной секунды. То есть в минуту пройдут максимум 12 человек. А с учетом того, что дети приходят в среднем минут за 20 до звонка, полшколы будет опаздывать на первый урок. Далее. Диапазон кожной температуры у ребенка на входе может быть как от 35 градусов, если он на улице банально замерз, а может быть 37,5, если он до школы бежал, сломя голову. Давайте изобретать что-то более реальное, - пишет Дмитрий Максимов.

Однако Наталья Котелина уверена, что переживать тут не о чем:

- Термометров достаточно, опять же входов будет больше, чем обыно. Также при необходимости можно ставить для измерения температуры сразу два человека на вход. Одна параллель состоит от 60 до 100 человек. У нас уже была своеобразная репетиция в период ЕГЭ. Тогда было необходимо через один вход пропустить 200 человек за 45 минут. Нам это удалось, так что надеемся, что все будет хорошо и в учебном году. Ну и надеемся на понимание родителей и преподавателей, ведь мы все заложники сложившейся ситуации.

Что будет, если в школе у ребенка обнаружат повышение температуры?

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Татьяна Винницкая рассказала, что в случае, если ребенок окажется в школе с температурой, то его сразу же отстранят от уроков.

- До прихода родителей его изолируют в ближайшем ко входу помещении. Одного ребенка домой никто не отправит. При необходимости будет вызван врач и оказана экстренная помощь. Потом ребенок приходит уже со правкой о том, что он здоров. А если случится вспышка коронавируса в классе, то он будет закрыт. Будут разбираться эпидемиологи, у всех возьмут анализы.

Кому нужны справки о здоровье?

Начальник управления дошкольного образования Тамара Горбунова напомнила, что справка о здоровье должна быть только у дошкольника.

- Справка нужна и в том случае, если ребенок посещал дежурную группу в другом учреждении. Для ребенка, который идет в тот же садик, где посещал дежурную группу, справка не нужна. Как и в школах, в садиках будет утренний фильтр, дети будут находиться только в своей группе, не будут пересекаться с другими группами. Родители должны быть в масках и перчатках, в бахилах. Персонал также защищен, отдельное внимание уделяется пищеблоку.

Специалисты также рассказали, что если преподаватель или классный руководитель требуют от ребенка справку о здоровье - то это незаконно, в таком случае родителям следует обратиться с жалобой в администрацию школы. Однако замначальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Наталья Бессонова напоминает, что каждый гражданин РФ, вернувшись из отпуска из-за границы, обязан в течение трех дней пройти исследование методом ПЦР на COVID-19, в том числе и дети.

Будут ли дети в детсадах выходить на прогулки?

Татьяна Горбунова рассказала, что дети как и раньше будут выходить на прогулки:

- Воспитатели будут следить за тем, чтобы дети из разных групп не пересекались на лестничных площадках, не толпились - это все, что поменяется в прогулках.

Однако работники одного из детских садов Сыктывкара сообщили, будто в их учреждении очень странно проводят профилактику коронавируса. Горожане рассказали, что якобы детей и воспитателей просто не впускают в здание, за исключением приема пищи, а все время пребывания в саду воспитатели вместе с детьми проводят на улице.

В ответ на эту жалобу управление дошкольного образования администрации Сыктывкара сообщило, что ситуация несколько преувеличена.

- Действительно, в летний период (июнь - август) в дошкольных образовательных организациях осуществляется летняя - оздоровительная работа, которая предполагает максимальное пребывание детей на свежем воздухе в зависимости от климатических условий. Для этого в дошкольных образовательных организациях создана развивающая предметно - пространственная среда в помещениях детского сада и на прогулочных площадках.

В мэрии рассказали, что продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий в соответствии с СанПином. Также на площадках и теневых навесах размещены интеллектуальные баннеры, билборды, созданы условия для спортивных игр детей, для продуктивной деятельности:

- В настоящее время образовательный процесс в МАДОУ №108 строится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию, организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача.

В Управлении расссказали, что режим дня в указанном садике соответствует возрасту детей, требованиям СанПиН:

- С учетом погодных условий организовано максимальное пребывание детей и проведение образовательной деятельности, в соответствии с программой по организации летней оздоровительной работой, на открытом воздухе. При ухудшении погодных условий (понижение температуры, усиление ветра, дождь) проведение бесед, малоподвижных игр, занятий, продуктивная деятельность, чтение художественной литературы в первую и вторую половину дня организуется в групповых помещениях, на верандах. За каждой группой закреплено групповое помещение и прогулочный участок, исключено общение воспитанников из разных групп во время проведения прогулок. В ДОУ используется открытая спортивная площадка для занятий физической культурой. Исключено проведение массовых мероприятий с объединением групп.

Хватит ли кабинетов в условиях «классной системы»?

Заместитель начальника управления образования Наталья Котелина сообщила, что в школах будут использоваться абсолютно все доступные помещения, поэтому кабинетов точно хватит. К примеру, можно использовать помещение библиотеки, актового зала.

- Люди беспокоятся, что такая система может привести к появлению третьей смены, но такой вариант исключен. Третьей смены точно не будет, - рассказала Наталья Котелина.

Нужно ли детям и учителям носить маски и перчатки?

Специалисты рассказали, что маски и перчатки носить можно, но это не обязательное требование. Технический персонал, работники пищеблока обязаны быть в масках и перчатках, однако дети и преподаватели могут носить их по желанию.

Как изменится обеспечение питанием? Будут ли работать буфеты?

Питание будет таким же, как обычно, но между классами будет соблюдаться дистанция в полтора метра, как сообщили на конференции. Также в мэрии рассказали, что буфеты, скорее всего, работать будут, но руководству школ нужно будет решить вопрос дистанции.

Чем обязаны родители обеспечить детей для похода в школу?

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми рассказали, что обучающемуся потребуются канцелярские принадлежности. В зависимости от реализуемых учебных программ учителя самостоятельно определяют перечень необходимых для освоения учебной программы канцелярских принадлежностей. Информацию о необходимых учебных предметах классный руководитель доводит до родителей обучающихся на собрании перед началом учебных занятий либо учитель-предметник на первых уроках. В список рекомендованных принадлежностей для обучающихся помимо канцелярских товаров входят: одежда делового стиля, спортивная одежда для занятий физкультурой, сменная обувь, ранец (портфель).

Также в министерстве сообщили, что по закону учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и воспитания на время учебы предоставляются детям бесплатно. Вопрос использования контурных карт, атласов, рабочих тетрадей в образовательной деятельности и решение об их приобретении родители обучающихся принимают самостоятельно и исключительно на добровольной основе.

Чем государство обязано обеспечить детей?

Общеобразовательные организации обязаны обеспечить обучающихся учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Средняя наполняемость учащихся по классам в Сыктывкаре составляет 25,7 человека, в Эжвинском районе 25,5 человека. Запланировано открытие 148 первых классов для 3 832 будущих первоклассников.

