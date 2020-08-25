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«Было трудно рисовать палочки и кружочки»: известные сыктывкарцы рассказали о своем первом дне в школе

«Было трудно рисовать палочки и кружочки»: известные сыктывкарцы рассказали о своем первом дне в школе

25 августа 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива PG11.ru/ Известные сыктывкарцы рассказали о своем первом дне в школе
Для многих он остался одним из самых ярких воспоминаний

1 сентября во всей России празднуется День знаний. В честь этого праздника портал PG11.ru попросил известных сыктывкарцев рассказать о своем первом дне в школе.

Анатолий Чиканчи, мастер спорта международного класса

vk.com/ Анатолий Чиканчи

Своё 1 сентября я не помню. Помню только, что класс был светлый, находился он в конце коридора на первом этаже и все были влюблены в нашу первую учительницу. В первый класс мы перешли почти всей группой из детского сада. Я сидел за третьей партой. Было трудно рисовать палочки и кружочки. Тогда мы писали перьевыми ручками с чернилами и можно было легко посадить в тетрадь кляксу. Наша первая учительница успокаивала меня и поддерживала, и у меня всё получалось. Я считаю, что первый учитель, встречающий детей в школе - это сверхважный человек. От него во многом будет зависеть, с каким настроем мы будем учиться, и какими людьми мы вырастем.

Никита Чернов, видеоблогер, музыкант

vk.com/ Никита Чернов

Помню линейку, свою неугомонность, так как я был черезчур гиперактивным, бегал вдоль и поперек. И даже на торжестве я двигался как шалтай-болтай. Тогда я пошел в Коми национальную гимназию, а в такие школы всегда приходят «первые лица». В нашем случае приходил тогдашний мэр Сыктывкара - Роман Зенищев, каждому лично раздавал светоотражающиеся брелки-медвежонки, конечно же, от известной партии. Если промывать мозги, то с детства, - заявил Никита Чернов.

Блогер заявил, что много бегал, бесился и очень радовался этому событию. И пусть это было давно, у него остались приятные воспоминания о первом дне знаний. 

Это было 13 лет назад. В такие моменты понимаешь, как же быстро летит время. Прошли беззаботные года, прошлое не вернуть. Может оно и к лучшему, - заключает Никита Чернов.

Мария Титова, предприниматель

vk.com/ Мария Титова

На самом деле каких-то ярких впечатлений от первого сентября у меня нет. В первом классе это было очень ожидаемое событие, потому что старшая сестра уже ходила в школу и мне очень хотелось быть как она. Даже во втором классе было волнительно, потому что я пошла в другое учебное заведение. Но прямо какой-то любви к этому празднику я не испытывала. Бывало, конечно, такое, когда ты очень соскучился и весь заряженный идешь в школу. Однако проходит две недели и ты уже устаешь от всего этого.

Екатерина Курочкина, солист филармонии

vk.com/ Екатерина Курочкина

На первое сентября у меня был жуткий насморк. Нас заводят в класс и говорят рассаживаться по двое. Я села за последнюю парту и со мной сел мальчик. И вот моя «зеленая победительница» вылетела из носа и плюхнулась на парту. Мне было дико стыдно, сейчас вспоминать смешно. Воспоминаний о школе осталась куча - как хороших, так и не очень. 9 лет в школе - это как 9 лет школы жизни. Все моральные качества закладываются именно там. Главное быть добрым и держаться этого принципа. 

Михаил Наумов, музыкант

vk.com/ Михаил Наумов

Я пошел в первый класс в 1994 году. Очень хорошо помню дорогу. Я жил не так близко к школе, поэтому до нее приходилось идти 15-20 минут. И в тот день меня провожали всей семьей. Помню идем, все вокруг такие торжественные и красивые, с цветами, - рассказывает музыкант.

Михаил Наумов отметил, что не замечал практически никого из тех, кто был с ним в тот момент в школе, кроме людей, с которыми он был в детском саду. Однако свою первую учительницу он запомнил на долго.

Я был скромный парень, сидел на первой парте из-за плохого зрения. И учительница начала задавать вроде бы простые вопросы. К примеру: «Как вы думаете, зачем нужно учиться?» И удивился тому, что очень много детей стали сразу поднимать руку и быстро отвечать. Я никогда не считал себя глупым парнем, но это застало меня врасплох. Только потом понял, что взвешенный и грамотный ответ намного важнее. Поспешность ни к чему хорошему не приводит, - заключает музыкант.

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