Выяснилось, почему не все сыктывкарцы получили выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 2020 года родителям детей от 3 до 7 лет должны начислять пособие. Однако далеко не все сыктывкарцы смогли его получить. Портал PG11.ru выяснил, с чем это связано.

10 апреля 2020 года Владимир Уйба подписал указ о выплатах пособия на детей от 3 до 7 лет. В документе говорится о том, что на территории Республики Коми ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно предоставляется с 1 января 2020 года, если средний доход членов семьи не превышает величину прожиточного минимума (13791 рубль). В среднем эта выплата составляет 6845,5 рублей.

Родители имеют право на получении выплат, если их ребенок:

гражданин РФ.

ему исполнилось 3 года, но еще не исполнилось 8 лет.

родитель тоже с гражданством и живет в России.

Среднедушевой доход семьи не больше одного прожиточного минимума на душу населения, установленного в регионе на второй квартал предыдущего года.

Сумма доходов всех членов семьи — это доходы за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем подачи заявления.

Формула расчета среднедушевого дохода для детских пособий с 3 до 7 лет:

Сумма доходов всех членов семьи / 12 / Количество членов семьи.

Доходы учитываются до вычета налогов и кредитов. Родитель может за вычетом НДФЛ получать на руки 26 тысяч рублей, но для пособия учтут 30 тысяч.

Заявление на получение пособия можно подать через МФЦ или через портал госуслуг. Все документы будут проверены по государственным реестрам, никаких дополнительных бумаг прикладывать не нужно.

В нашу редакцию обратилась сыктывкарка Лада Поздеева. Она подала заявление на выплаты в конце мая и до сих пор не получила ответа.

Мне должны были дать ответ в течение 20 рабочих дней! Но его до сих пор нет, и неизвестно когда будет. В центре социальной защиты говорят следить за порталом Госуслуг, - сообщает сыктывкарка.

Многие сыктыкарцы подали заявление на получение выплат за детей от 3 до 7 лет. Однако, как можно заметить из опроса, далеко не все их получили.

Большинство сыктывкарцев получили положенные им выплаты, однако также остается большой процент людей, которые остались без денег. В комментариях люди отмечают, что тоже ожидают выплат более одного месяца.

Портал PG11.ru обратился в Центр социальной защиты населения, чтобы узнать, почему не все сыктывкарцы получили положенные им выплаты. Там сообщили, что все, кто подал заявление в мае и июне получат, свои выплаты не позднее 25 июля. В дальнейшем деньги будут приходить раз в месяц.

По любым вопросам о выплатах обращайтесь в ЦСЗН:

по телефону 301-626

через интернет-приемную центра.

направить обращение почтовым отправлением на Ленина, дом 50.

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