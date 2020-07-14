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Разбор: что не так с сыктывкарскими пляжами и почему там тонут люди

Разбор: что не так с сыктывкарскими пляжами и почему там тонут люди

14 июля 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото из архива ProГород / Разбор: что не так с сыктывкарскими пляжами и почему там тонут люди
Официально открытых мест для купания в городе нет

6 июля произошла трагедия - в Сыктывкаре утонула 15-летняя школьница. Это произошло недалеко от речного порта. Прокуратура организовала проверку. Это случай стал для многих показательным и еще раз поднял вопрос о безопасности поведения на воде. 

У сыктывкарцев есть много популярных мест для плаванья. К примеру, согласно опросу, который мы сделали в группе «ВКонтакте» тройка самых посещаемых пляжей - городской, зареченский и под краснозатонским мостом. 

 

 

Однако ни один из этих пляжей сейчас официально не открыт, спасателей там нет.

Несмотря на то, что количество утонувших растет, сыктывкарцы продолжают массово посещать пляжи. Для того, чтобы предотвратить купание в неположенных местах, сотрудники полиции и общественники патрулируют набережные и предупреждают людей об опасности нахождения в воде:

На пляжах было очень много людей. В первую очередь мы обратили на детей, оставленных без присмотра. Нахождение без присмотра родителя у реки может грозить не только несчастным случаем, но и лишением родителей прав опекать своего ребенка, поэтому нужно быть предельно внимательными к своим детям, особенно в такую жаркую погоду, - рассказывает пресс-служба МЧС.

Фото пресс-службы МЧС

Купаться в необорудованных местах опасно. Из-за того, что ни один пляж в городе официально не открыт, не организовано дежурство и спасательные посты. В случае возникновения какой-либо экстренной ситуации помочь будет некому.

Особенность северных рек заключается в том, что течение ежегодно меняет свое направление, вследствие чего изменяется и рельеф дна. И даже в, казалось бы, знакомых местах может подстерегать опасность в виде ям, углублений, водоворотов, сильного течения, - сообщает пресс-служба МЧС.

За купание в неустановленных местах грозит административная ответственность.За подобное правонарушение предусмотрен штраф от 100 до 500 рублей.

Роспотребнадзор Коми информирует, что на территории Сыктывкара нет зон для отдыха, которые пригодны для населения согласно санитарному законодательству. Пляжи не соответствуют требованиям организованного массового отдыха населения. Пробы воды показали, что ни одна из зон отдыха не пригодна для купания.

Администрация Сыктывкара готова открыть городской пляж в ближайшее время. Однако пока что Роспотребнадзор не предоставил пробы воды и заключение для этого. Без них открыть пляж нельзя. 

Каждый год все больше людей продолжает тонуть на несанкционированных пляжах. Статистика ужасает сыктывкарцев. За 2019 год в республике утонуло 32 человека, в основном трагедии происходили на несанкционированных пляжах. 

Только за июнь и июль в Коми произошло несколько трагичных смертей:

Помните:

  • Купаться можно исключительно в предназначенных для этого местах и только в присутствии взрослых;
  • Опасно заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил;
  • Нельзя заплывать за оградительные знаки и подплывать близко к проходящим лодкам и катерам;
  • При купании нельзя доводить себя до озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги, произойти остановка дыхания, потеря сознания;
  • Опасно прыгать или резко входить в воду после длительного пребывания на солнце. При охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, что влечет за собой остановку дыхания.

Находясь у воды, никогда не забывайте о собственной безопасности и безопасности ваших детей. При любом происшествии на воде незамедлительно сообщите о случившемся по единому телефонному номеру вызова экстренных служб «112».

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Комментарии 1

55 минут назад Злой сыктывкарец
Вот открыли бы пляжи, поставили бы спасателей и меньше людей тонуло бы! А вы все тянете!! Сколько людей должно еще утонуть????
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