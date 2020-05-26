Дачникам Коми рассказали о секретах высадки укропа и кабачков

Управление Россельхознадзора Коми опубликовало советы дачникам, где раскрыло секреты высадки укропа и кабачков в открытый грунт. Специалисты подробно рассказали, что необходимо сделать, чтобы ускорить рост и поучить богатый урожай.

Укроп

Укроп относится к зонтичным культурам, его семена очень туговсхожие. Дело в том, что в них содержатся эфирные масла, которые и препятствуют их быстрой всхожести. Поэтому, чтобы ускорить их прорастание, семена укропа необходимо вымочить (вымыть эфирные масла).

Укроп светолюбивая культура, поэтому место для грядки нужно выбирать очень солнечное, как максимум, в легкой полутени. Нежелательно сеять укроп после зонтичных культур, а именно моркови, петрушки сельдерея и, конечно, самого укропа. Почва для укропа требуется высокоплодородная и окультуренная, не кислая и не засоленная. Для развития зелени укропа необходим и азот, но его обычно вносят под перекопку весной: 15-20 грамм мочевины (карбамида) или аммиачной селитры, однако, с азотными удобрениями нужно быть всегда осторожным, т.к. укроп характеризуется высокой склонностью к накоплению нитратов.

Оптимальная температура для прорастания семян укропа — +15 - +20 градусов, а для роста зелени — уже +18..+22 градуса. Семена укропа лучше прорастают на свету, чем под землей. Необходимо посеять их рядками, т.е. сначала нарезать неглубокие бороздки (около 0,5 см, максимум 1-2 см), при необходимости пролить их водой, посеять семена и присыпать землей.

Кабачок

Кабачки высаживают в открытый грунт не раньше конца мая или в начале июня, когда ночные температуры не опускаются ниже нуля, когда минует угроза возвратных заморозков. Выбирают солнечное, защищенное от холодных ветров место, предпочтительно на юго-западных и южных склонах. Чем выше освещенность, тем скорее наступает плодоношение и выше урожай.

Предшественниками под культуру могут быть любые овощи, кроме тыквенных. После них растения не рекомендуется высаживать в течение 3 лет, что позволит избежать накопления в почве заболеваний. Кабачок хорошо развивается на плодородной, богатой перегноем почве с нейтральной реакцией. Участок под него с осени заправляют органикой, при необходимости известкуют. Если при осенней перекопке удобрения не были внесены, весной на 1 м2 добавляют 10-15 кг компоста, немного древесной золы и 50-60 г суперфосфата.

Семена начинают прорастать при +12, +15°С, всходы не переносят заморозков, что определяет сроки посадки кабачков. Чтобы ускорить прорастание семян, их предварительно замачивают в растворе минеральных удобрений или стимулятора роста в течение суток, либо проращивают до наклевывания, либо выдерживают в течение 5 часов в теплой (50°С) воде. Растения размещают по схеме 70х50 см, не более 3 шт. на 1 м2. В каждую лунку при посадке кладут по горсти перегноя и золы, и по 2-3 семени. В дальнейшем в лунке оставляют только один, самый развитый экземпляр. Семена заглубляют на 5-7, на тяжелых почвах – на 3-5 см. Крайне важно, чтобы почва, на которой растёт кабачок, была рыхлой, хорошо пропускала тепло и воду. Частота рыхления зависит от того, какая почва на вашем участке. Некоторые виды почв, например, суглинок, имеют свойство затвердевать, образуя твёрдую корку. Такую почву необходимо рыхлить чаще. Рыхление можно совмещать с прополкой. Примерно через месяц они будут цвести.

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