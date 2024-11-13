Гольдштейн назначил нового и.о. министра здравоохранения Коми

Ростислав Гольдштейн назначил нового и.о. Министерства здравоохранения Республики Коми. Об этом он объявил в своем телеграм-канале.

Исполняющим обязанности министра здравоохранения региона стала Ирина Кондратьева. Она родом из села Пыёлдино Сысольского района. Свой трудовой путь начала в качестве врача-инфекциониста и достигла должности заместителя министра.

"Она прекрасно разбирается в отрасли, знает её проблемные аспекты и понимает, как решать возникающие трудности. Именно такой лидер с профессиональной командой необходим в здравоохранении республики сегодня. По этому поводу я проконсультировался с Михаилом Альбертовичем Мурашко, главой Министерства здравоохранения России, и он полностью поддержал мой выбор. Перед Ириной Александровной стоит задача упорной и кропотливой работы. Желаю ей успеха", - отметил временно исполняющий обязанности главы Коми.