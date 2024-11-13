Гольдштейн назначил нового и.о. министра здравоохранения Коми
- 10:45 13 ноября
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- Инесса Богатая
Ростислав Гольдштейн назначил нового и.о. Министерства здравоохранения Республики Коми. Об этом он объявил в своем телеграм-канале.
Исполняющим обязанности министра здравоохранения региона стала Ирина Кондратьева. Она родом из села Пыёлдино Сысольского района. Свой трудовой путь начала в качестве врача-инфекциониста и достигла должности заместителя министра.
"Она прекрасно разбирается в отрасли, знает её проблемные аспекты и понимает, как решать возникающие трудности. Именно такой лидер с профессиональной командой необходим в здравоохранении республики сегодня. По этому поводу я проконсультировался с Михаилом Альбертовичем Мурашко, главой Министерства здравоохранения России, и он полностью поддержал мой выбор. Перед Ириной Александровной стоит задача упорной и кропотливой работы. Желаю ей успеха", - отметил временно исполняющий обязанности главы Коми.
Напомним, в больнице Усть-Цильмы лифты начали функционировать. Ранее оборудование было готово к работе, но запуск задерживался из-за отсутствия договора на сервисное обслуживание с подходящей организацией.