Жителям Коми разрешили гулять по двое и заниматься спортом на свежем воздухе

14 мая врио главы Коми Владимир Уйба выступил с видеообращением к жителям региона. Руководитель республики рассказал о том, снимут ли самоизоляционный режим с 15 числа.

По словам врио главы республики, к существующим очагам добавились еще два, что вывело регион из так называемого коридора к выходу из режима самоизоляции. В результате его продлили до 21 мая, однако некоторые послабления в оперативном штабе все же приняли: теперь горожане смогут гулять по два человека, а также заниматься спортом на свежем воздухе. При этом необходимо использовать средства защиты: маски и перчатки. Для пожилых людей от 65 лет режим самоизоляции остается прежним.

Напомним, по официальной информации Управления Роспотребнадзора по Республике Коми, на сегодняшний день (13 мая) лабораторно подтверждено 867 (+8) случаев заболевания COVID-19. Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь.

Сегодня Республика Коми находится на 52 месте среди регионов России по количеству выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением находится 2097 человек, из них 1970 контактировали с заболевшими, 127 прибыли из-за рубежа.

360 (+30) человек выздоровело. Новых случаев летального исхода у пациентов с коронавирусом не зарегистрировано. За последние сутки снято с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 50 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

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