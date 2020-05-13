В Сыктывкаре вооруженные полицейские искали бомбу в жилом доме

В Сыктывкаре полицейские в касках оцепили жилой дом. Что же произошло? Портал PG11.ru разобрался в этом.

Полицейские оцепили жилой дом

13 мая в полицию поступило сообщение о том, что дом по адресу Давпонская, 26 заминирован. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и оцепили здание. В пресс-службе УМВД по Сыктывкару отметили, что информация о минировании не подтвердилась. По поводу сообщения проводится проверка

Полицейские оцепили дом

Напомним, что 12 мая в Сыктывкаре сотрудники МВД оцепили жилой дом из-за подозрительного предмета. Полицейские рассказали, что рабочие рыли во дворе траншею и нашли нечто, что насторожило их, после чего они решили не рисковать вызвать саперов. На место также вызвали следственно-оперативную группу.

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