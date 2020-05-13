Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Главная
Новости
В Сыктывкаре вооруженные полицейские искали бомбу в жилом доме

В Сыктывкаре вооруженные полицейские искали бомбу в жилом доме

13 мая 2020 Возрастное ограничение: 0+
Фото очевидца / В Сыктывкаре вооруженные полицейские искали бомбу в жилом доме
В здании искали взрывное устройство

В Сыктывкаре полицейские в касках оцепили жилой дом. Что же произошло? Портал PG11.ru разобрался в этом.

Полицейские оцепили жилой дом

13 мая в полицию поступило сообщение о том, что дом по адресу Давпонская, 26 заминирован. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место и оцепили здание. В пресс-службе УМВД по Сыктывкару отметили, что информация о минировании не подтвердилась. По поводу сообщения проводится проверка

Полицейские оцепили дом

Напомним, что 12 мая в Сыктывкаре сотрудники МВД оцепили жилой дом из-за подозрительного предмета. Полицейские рассказали, что рабочие рыли во дворе траншею и нашли нечто, что насторожило их, после чего они решили не рисковать  вызвать саперов. На место также вызвали следственно-оперативную группу.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

ProGorod платит за новости

Читайте также: В Сыктывкаре спасли девушку, которая повисла на окне

Увидели что-то необычное? Сообщите об этом в «Pro Город» по телефону 55-99-88. Оставьте сообщение в паблике Сыктывкар. Pro Город. Новости или на сайте в разделе «Предложить новость», указав имя и телефон.

Dim Vortep получает гонорар в размере 300 рублей за сообщение и фото. Забрать деньги можно В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА после окончания режима самоизоляции в пятницу с 9 до 17 часов по адресу редакции: ул. Первомайская, 70 Б, оф. 406. При себе иметь паспорт, СНИЛС и ИНН.

Комментарии 0

Представьтесь, а лучше войдите или зарегистрируйтесь

Следующая новость

Новость дня

В Сыктывкаре сняли удивительный клип под композицию Эдварда Кайда Посмотреть все

Редакция рекомендует

09 мая
Сыктывкарские росгвардейцы исполнили военные песни с известными артистами (видео) Читать
09 мая
Тест для сыктывкарцев: что вы знаете о Великой Отечественной войне? Читать
09 мая
Истории ветеранов: сыктывкарцы рассказали о судьбе своих героических предков Читать
Посмотреть все
сегодня Сбербанк снижает ставки по ипотеке на 0,3 п.п. при регистрации сделок в электронном виде
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В Минздраве рассказали, когда появится первая вакцина от коронавируса
сегодня
В России отменили ОГЭ для девятых классов, а ЕГЭ перенесли
сегодня
Ученые назвали простой способ предотвратить некоторые виды рака
сегодня
Врач Александр Мясников рассказал о риске заражения COVID-19 больных раком
сегодня
В России создали сервис для получения 10 тысяч рублей на детей
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru