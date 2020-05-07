«Обещали сделать за три дня»: сыктывкарец месяц ждал результатов теста на коронавирус

В Сыктывкаре бушует эпидемия коронавируса, на сегодняшний день выявлено 726 заболевших. Иногда возникают довольно сложные ситуации, связанные с изоляцией больных. Портал PG11.ru узнал об одном из таких случаев.



В нашу редакцию обратился сыктывкарец Максим Шевченко с довольно спорной ситуацией. Его отец лежал в Эжвинской городской больнице по своему заболеванию, которое никак не связано с коронавирусом. Его выписали 23 марта, а 25 марта эту больницу закрыли на карантин.



Я приехал с вахты 27 марта в гости к родителям на неделю. Потом планировал ехать к себе в другой город. 30 марта врачи связались с моим отцом по поводу того, что он лежал в эжвинской больнице, где произошла вспышка коронавируса. 1 апреля врачи пришли и сделали ему тест на коронавирус. Однако сделали только ему, несмотря на то, что в квартире живу я, мои родители и мой 10-летний брат, - рассказывает Максим.



Отцу Максима звонили каждый день и спрашивали о его самочувствии. Ему велели сидеть дома и никуда не выходить. 2 апреля отец Максима еще раз сообщил, что живет с женой и двумя сыновьями. После этого 3 апреля врачи пришли брать тест у ребенка, 4 апреля у Максима и его матери.

30 марта у отца появились симптомы коронавируса: поднялась небольшая температура и болело горло. Проявились симптомы и у меня с матерью: заложенность носа, сухость в глазах, потеря обоняния, боли в горле, общая слабость. Нам всем оформили больничный. Тесты обещали подготовить за три дня и я поверил, что все будет сделано быстро, - сообщает Максим



Повышенная температура у Максима прошла за два дня без медицинских препаратов. Через неделю восстановилось обоняние, прошло горло и заложенность. Мужчина отмечает, что у младшего брата не наблюдалось никаких симптомов. К 10 апреля семья чувствовала себя в полном порядке, однако необходимо было отсидеть двухнедельный карантин. Семья отнеслась к этому с пониманием.



Результаты моего первого теста мне сообщили только 15 апреля, через 11 дней после сдачи. Что меня возмутило, так это то, что звонили не лично каждому, а только моему отцу. И сообщали все без конкретики, мой отец ничего не смог сказать, - говорит сыктывкарец.



Максим отмечает, что с 8 апреля его матери звонил детский педиатр и заявлял, что у Максима положительный тест на коронавирус и спрашивал о состоянии его маленького брата. Однако врач, который занимался отцом Максима и всей его семьей заявил, что у них у всех отрицательный результат. Максим находился в недоумении.

Второй тест у отца взяли 9 и 11 апреля. У меня и моей матери 15 и 17 апреля. Тест от девятого апреля у отца отрицательный, однако сообщили ему об этом только 29 апреля. Остальных результатов не было до 30 апреля, - рассказывает Максим.



Сыктывкарец был уверен, что все тесты будут отрицательными. Он отмечает, что если все было бы сделано вовремя, то семья могла бы хотя бы выходить в магазин, уехать на дачу, выйти на работу.

Я планировал, что все тесты успеют доделать до 27 апреля. Так бы я смог уехать на вахту без больничного. А в итоге я сейчас еще не буду работать целый месяц. Родители устроены давно, поэтому у них будет хороший больничный. А у меня копейки, - говорит сыктывкарец.



В какой-то момент у Максима кончилось терпение и он сам решил все узнать по своим анализам. Он позвонил на горячую линию по коронавирусу, те в свою очередь переправили его в министерство здравоохранения республики Коми. Там сказали, чтобы он обращался напрямую в Эжвинскую больницу. Там ему не предоставили никаких данных.



В больнице мне сказали, что анализами занимается ВИЧ-центр. Я позвонил в лабораторию, меня проверили по базе и моих данных там не оказалось. Решил позвонить в Роспотребнадзор, но там просто не взяли трубку. Как я должен узнать результаты анализов? - жалуется сыктывкарец

На момент публикации Максиму позвонили из Эжвинской больницы и сообщили отрицательный результат теста. Сейчас он пытается закрыть свой больничный лист.

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