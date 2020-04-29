Парад Победы перенесли: что об этом думают власти и как к этому отнеслись сыктывкарцы

Президент Российской Федерации поручил правительству перенести парад Победы на более поздний срок. Причиной тому стали риски на фоне коронавирусной инфекции. Портал PG11.ru выяснил, как сыктывкарцы отнеслись к такому решению и что о ситуации говорят власти.

Что произошло?

Владимир Путин объявил, что парад Победы переносят на более поздний срок, чтобы приостановить распространение новой коноравирусной инфекции:

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020-м году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы, - уверен президент РФ.

Также президент отметил, что будет сделано все необходимое для того, чтобы ветераны чувствовали заботу и благодарность. Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году, как и всегда, станет объединяющим для всей страны и даст силы преодолеть любые трудности.

Опрос

Согласно опросу, который портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте», большинство горожан считает, что перенос парада Победы - хорошее решение.

805 человек ответило, что согласны с решением о переносе парада, 309 горожан уверены, что парад нужно было проводить как обычно и 58 человек дали ответ в комментариях.

Мнения сыктывкарцев

Портал PG11.ru опросил жителей столицы Коми и горожане рассказали, что они думают и чувствуют по поводу переноса парада Победы.

Оксана Денисова

- Отмена парада Победы - это правильная и вынужденная мера в нынешней ситуации пандемии. По отношению к ветеранам было бы преступно, безответственно и халатно сейчас проводить массовые праздничные мероприятия. Это значит осознанно подвергать их жизни и жизни миллионов людей опасности. Это недопустимо! Сейчас нам надо быть социально ответственными, чтобы пережить эту вирусную заразу. А на следующий год мы все выйдем на наш парад Победы и отдадим дань памяти великому подвигу наших бабушек и дедушек! И День Победы никакой вирус отменить не сможет, потому что он у нас в крови и памяти! Это наш главный праздник. На все времена! Так было и так будет всегда!

Любовь Кирушева

- Отмену праздника во время пандемии считаю хорошим решением при создавшейся ситуации. А отмену вообще праздника в честь Дня Победы считаю несправедливой, кощунством. Это память о страшной войне, которая унесла очень много жизней. И если мы эту память забудем, а люди со временем будут забывать, то это страшная война повторится снова. Да, большинства ветеранов уже нет в живых, но память должна быть жива. Не знаю, что бы сказал мой дедушка, узнав о том, что люди требуют отмены этого праздника. Он бы очень расстроился. Для него это был праздник со слезами на глазах. Мне эта мысль, что праздник будет отменен вообще, приносит боль и разочарование.

Ренат Хамадиев

- Из этого праздника делают пиар, выставляют орудия убийств на Красной площади, людей, которые не имеет к этой войне отношения. Лично я считаю, что это день скорби, а не победы. Да и какой победы? Сравните уровень жизни двух стран, у народа-победителя пенсии отнимают реформами, прожиточный минимум у народа-победителя 12 тысяч рублей. За эту свободу погибли наши прадеды? 9 мая - это день скорби по погибшим, и повод задуматься, к чему могут привести подобные войны. Предлагаю отмечать этот день минутой молчания, а не пиаром военной техники на Красной площади.

Алексей Корычев

- Вопрос о переносе Дня Победы обсуждается на многих платформах. Речь идет как о переносе празднования, так и о полной отмене этого мероприятия. Конечно, заболевших у нас в городе и в самой республике значительно меньше, чем в других городах. Но это не повод праздновать, отмечать этот праздник, проводить шествия, парады. Ведь аппараты искуственной вентиляции лёгких у нас только начали приобретаться, а их настройка и налаживание займет не мало времени, равно как и обучение медиков. Говоря все это, и понимая, насколько важен День Победы для нас, его празднование, все же не надо забывать о вирусе, о тех последствиях, которые он может преподнести для населения в целом. Но я считаю также, что переносить празднование нельзя, это не день рождения, который переносят на выходной. Многие чемпионаты, соревнования отменяют, а не переносят и я так же считаю, что празднование нужно отменить, а не переносить на другую дату. Пусть в этом году мы не увидим бессмертный молк, танки, военную технику на параде, но память всегда будет с нами! Нельзя недооценивать силу вируса, его последствия и нельзя переносить День Победы. Каждому событию своя дата.

Также среди комментариев под опросом, который портал PG11.ru провел в своем официальном сообществе «ВКонтакте», нашлись мнения людей, которые уверены, что парад Победы переносить не стоило:

Александр Баженов

- Полная отмена парада 9 мая - это демонстрация слабости нашего руководства, прямое отступление. В условия эпидемиологической войны Россия отступает так же, как в 1941 году.

Парад Победы можно было провести без зрителей, выдержав предварительно на карантине участников парада, сведя к минимуму риски распространения вируса. Так, даже в блокадном Ленинграде был проведен без зрителей футбольный матч в 1942 году.

А что думают участники войны?

Порталу PG11.ru удалось также побеседовать с участником афганской войны, который предпочел остаться анонимным:

- Несмотря на всю нашу подготовку, на наше желание отметить День Победы как обычно, мы понимаем, что без переноса праздника не обойтись. Это вынужденая мера, которой мы не рады, но принимаем ее. Конечно, мы расстроены, особенно учитывая, что в этом году особая дата - 75 лет Победы. Разумеется, мы можем с размахом отметить и 80 лет, но к тому времени, к сожалению, уже не останется в живых реальных участников тех событий. Я думаю, в каждом доме все равно как-то отметят День Победы, люди все равно будут возлагать цветы к монументам, пусть по одному, пусть без размаха, но будут. А пока все, что нам остается - ждать информации о новой дате проведения парада, если он все-таки состоится в этом году.

Что говорят власти?

В Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми рассказали, что окончательную дату проведения торжественных мероприятий в честь Дня Победы в Сыктывкаре определят исходя из решения, которое примут на федеральном уровне. Также в Минкульте рассказали, что в этом году на организацию и проведение праздничной программы и торжественного парада выделили 11,3 миллионов рублей.

А что думаете вы? Нужно ли было провести все мероприятия онлайн или вы считаете, что парад вовсе не нужно проводить? Делитесь своими размышлениями в комментариях!

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