Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Лунно-посевной календарь Дети, досуг, обучение
Главная
Новости
«Это выглядит как пир во время чумы!»: сыктывкарцы высказались против празднования Дня Победы

«Это выглядит как пир во время чумы!»: сыктывкарцы высказались против празднования Дня Победы

16 апреля 2020 Возрастное ограничение: 0+
ProГород/ Фото из архива/ «Это выглядит как пир во время чумы!»: сыктывкарцы высказались против празднования Дня Победы
Стоит ли проводить Парад в период пандемии?

В Кремле решили перенести Парад Победы на более позднюю дату, чтобы сдержать распространение коронавируса. В связи с этим многие стали высказываться за отмену празднования Дня Победы. Портал PG11.ru узнал мнение сыктывкарцев об этом.

Большинство сыктывкарцев относятся к переносу праздника безопасности положительно. По их мнению, он подвергает опасности «группу риска». Некоторые высказываются радикально и предлагают вовсе отменить Парад Победы. 

Илья Палев

Столько лицемерия! Из 365 дней в году вспоминать о ветеранах, погибших на войне, тружеников тыла только 1 день. Вот только проведение парада в данный момент может свести все старания наших дедов к нулю. Зачем его проводить? Чтобы все перезаряжались и по передохли от этого вируса? Лучше бы те деньги, которые тратятся на парады, тратили непосредственно на самих ветеранов, пенсии, пособия, здравоохранение. А то все находится в полнейшей заднице и на данный момент это выглядит как пир во время чумы!

Kolyan Shoot

Я считаю, что раны нужно залечивать, а не ковырять. Поэтому Парад давно необходимо отменить. Не только его, но и все милитаристские игрища.

Лиза Унылова

Уверена, практически ни один человек, который орет громче всех на парадах и прочей показухе, никак не помог ветеринарам, ни делом ни деньгами. А мероприятия - лишний повод разворовать. Хочешь праздновать и чтить, делай это дома или с роднёй, и не один день в году.

Александр Чернецов

Может, на эти деньги ветеранам достойную старость организовать? Хотя бы оставшимся.
Я уверен, что все героически погибшие хотели, чтобы их внуки и правнуки жили в процветающей стране, а не ходили с ленточками на кроссовках, не мечтали купить немецкую иномарку, не хотели бы отправить детей на ПМЖ в Германию, и уж никак не клеили бы на машины и на лоб наклейки «можем повторить»!

Другие сыктывкарцы выступают за необходимость празднования Дня Победы:

Василий Вавилов

Это память о наших дедах и бабушках! Его обязаны провести, так как это наша память и наша гордость! Мы обязаны им тем,что мы живём! Пусть и не на очень хорошей, но всё же своей Родине!

Александр Широхов

Парад Победы необходим! Чтобы было больше воодушевления, памяти и спокойствия. И поменьше этих самых, которые всегда думают только о себе любимых.

Елена Иванова

Если парад будет только в Москве, даже в закрытом режиме с мерами безопасности, то я за! Дома посмотрим трансляцию. Но переносить или отменять нельзя, так как это память наших предков! «Бессмертным полком» мы и в «ВКонтакте» пройдем, только клич дайте.
А деньги сэкономленные в регионах на ветеранов потратьте!

Анна Булышева

Это наша история, наш праздник. Отмечать нужно обязательно. По городу «шастать» могут, а тут нельзя!? Отмечала, отмечаю и буду отмечать, День Победы, День памяти и скорби погибших в годы войны.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

День Победы Коронавирус

Читайте также: В Сыктывкаре активисты установят памятник участникам Великой отечественной войны

Новость дня

Без масок дороже: сыктывкарцы возмущены повышением цен за проезд в автобусе Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
«Называли и колобком, и тушенкой»: сыктывкарка похудела на 30 килограммов ради дочери Читать
14 апреля
Фото дня в Сыктывкаре: самоизоляция и свежий лесной воздух Читать
13 апреля
Сыктывкарский перевозчик прокомментировал рост цен на проезд без масок Читать
Посмотреть все
Загрузка...

Новости России и мира

сегодня
В России перенесут парад в честь Дня Победы
07 апреля
Глава Минздрава России заявил, что в Коми поздно поняли опасность ситуации с COVID-19
07 марта
В России назвали «отмирающие» профессии
03 марта
Владимир Путин внес поправки в законопроект об изменениях в Конституции
27 февраля
Медики рассказали, почему не могут обнаружить рак вовремя
Посмотреть все

Новости афиши

13 марта 2020, 16:15
Картины о пропаганде и видео о жизни американца в Жешарте: в Сыктывкаре открывается нестандартная выставка
07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru