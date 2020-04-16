«Это выглядит как пир во время чумы!»: сыктывкарцы высказались против празднования Дня Победы

В Кремле решили перенести Парад Победы на более позднюю дату, чтобы сдержать распространение коронавируса. В связи с этим многие стали высказываться за отмену празднования Дня Победы. Портал PG11.ru узнал мнение сыктывкарцев об этом.

Большинство сыктывкарцев относятся к переносу праздника безопасности положительно. По их мнению, он подвергает опасности «группу риска». Некоторые высказываются радикально и предлагают вовсе отменить Парад Победы.

Илья Палев

Столько лицемерия! Из 365 дней в году вспоминать о ветеранах, погибших на войне, тружеников тыла только 1 день. Вот только проведение парада в данный момент может свести все старания наших дедов к нулю. Зачем его проводить? Чтобы все перезаряжались и по передохли от этого вируса? Лучше бы те деньги, которые тратятся на парады, тратили непосредственно на самих ветеранов, пенсии, пособия, здравоохранение. А то все находится в полнейшей заднице и на данный момент это выглядит как пир во время чумы!

Kolyan Shoot

Я считаю, что раны нужно залечивать, а не ковырять. Поэтому Парад давно необходимо отменить. Не только его, но и все милитаристские игрища.

Лиза Унылова

Уверена, практически ни один человек, который орет громче всех на парадах и прочей показухе, никак не помог ветеринарам, ни делом ни деньгами. А мероприятия - лишний повод разворовать. Хочешь праздновать и чтить, делай это дома или с роднёй, и не один день в году.

Александр Чернецов

Может, на эти деньги ветеранам достойную старость организовать? Хотя бы оставшимся.

Я уверен, что все героически погибшие хотели, чтобы их внуки и правнуки жили в процветающей стране, а не ходили с ленточками на кроссовках, не мечтали купить немецкую иномарку, не хотели бы отправить детей на ПМЖ в Германию, и уж никак не клеили бы на машины и на лоб наклейки «можем повторить»!

Другие сыктывкарцы выступают за необходимость празднования Дня Победы:

Василий Вавилов

Это память о наших дедах и бабушках! Его обязаны провести, так как это наша память и наша гордость! Мы обязаны им тем,что мы живём! Пусть и не на очень хорошей, но всё же своей Родине!

Александр Широхов

Парад Победы необходим! Чтобы было больше воодушевления, памяти и спокойствия. И поменьше этих самых, которые всегда думают только о себе любимых.

Елена Иванова

Если парад будет только в Москве, даже в закрытом режиме с мерами безопасности, то я за! Дома посмотрим трансляцию. Но переносить или отменять нельзя, так как это память наших предков! «Бессмертным полком» мы и в «ВКонтакте» пройдем, только клич дайте.

А деньги сэкономленные в регионах на ветеранов потратьте!

Анна Булышева

Это наша история, наш праздник. Отмечать нужно обязательно. По городу «шастать» могут, а тут нельзя!? Отмечала, отмечаю и буду отмечать, День Победы, День памяти и скорби погибших в годы войны.

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