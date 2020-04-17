Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Президент Российской Федерации поручил правительству перенести парад Победы на поздний срок. Причиной тому стали риски на фоне коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

- Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека священна, - заявил президент на совещании Совбеза.

- Для проведения парада 9 мая его подготовка должна быть начата уже прямо сейчас, но риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки, и это не дает мне право начинать сейчас подготовку к параду и другим массовым мероприятиям, - отметил глава государства.

Владимир Путин также заверил, что парад Победы и акция «Бессмертный полк» обязательно будут проведены в этом году.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется - в нынешнем, 2020-м году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы, - сказал Путин.

Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году будет отмечать вся страна.

-Понимаю, что для всех нас именно 9 мая - День Победы. Он с нами навсегда. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев, - отметил Путин.

Президент отметил, что будет сделано все необходимое для того, чтобы ветераны чувствовали заботу и благодарность. Он выразил уверенность, что 9 мая в этом году, как и всегда, станет объединяющим для всей страны и даст силы преодолеть любые трудности.

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