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Итоги недели в Коми: «Это был не волк», как победить рак и элитный «Порше»

Итоги недели в Коми: «Это был не волк», как победить рак и элитный «Порше»

23 февраля 2020 Возрастное ограничение: 16+
pixabay.com
Горожанам будет, что обсудить

Прошедшая неделя в Коми отметилась целым рядом громких событий. Одним из них, несомненно, стала новость о том, добрался ли знаменитый китайский вирус до Коми. А другим интересным событием оказалось то, что даже спустя столько времени эксперты не уверены, что девочку в Едве загрыз волк. Портал PG11.ru приводит самые важные новости недели с 20 по 26 января.

Сыктывкарцы нашли связанную женщину, которую бросили замерзать в гараже

Известно, что 47-летний житель Эжвы предложил знакомой купить алкоголь, чтобы угостить его, после чего они отправились к гаражам в районе Эжвинских дач. В ходе «застолья» в боксе пара рассорилась, но мужчина решил не ограничиваться словами и несколько раз ударил женщину по спине, затем заставил ее лечь на пол, связал ей руки и ноги веревками, закрыл рот тканевым кляпом, а сам ушел. Вскоре женщина сумела освободиться от кляпа и стала кричать и звать на помощь. Это услышали прохожие, которые освободили ее и вызвали скорую с полицией.

Сыктывкарский онколог рассказал, как избежать развития рака

Портал PG11.ru продолжает серию публикаций об онкологических заболеваниях. Напомним, экспертом выступает внештатный специалист-онколог Минздрава Коми, замглавврача онкодиспансера Андрей Галин. Доктор рассказал, что такое рак и как проводить профилактику этого заболевания.

Эксперты сомневаются, что девочку, которую загрызли в Коми, убил волк

Трагедия с 14-летней девочкой из поселка Едва случилась 5 августа. Она пошла в магазин, а вскоре местные нашли ее истерзанное тело. Выдвигались разные версии произошедшего, но следователи сошлись на том, что это был волк. Тем не менее, не все согласны с этой версией. Охотоведы со стажем не верят, что это был серый и даже приводят аргументы. Какие именно, читайте ЗДЕСЬ.

Минздрав отказался открывать новую поликлинику в сыктывкарском Лесозаводе

В декабре 2019 года в микрорайоне Лесозавод получила лицензию новая бесплатная поликлиника. К несчастью, она так и не открылась, хотя ожидалось это уже 3 февраля 2020-го. Почему это произошло, рассказали ее создатели.

В Сыктывкаре родители и педагоги просят закрыть школы на карантин

В столице Коми продолжают закрывать на карантин школьные классы и группы в детских садах. Об этом горожане сообщили на портале «Активный регион». Люди просят закрыть школы с карантинными классами полностью, но похоже, что этого не будет. Что ответили на эту просьбу в городской мэрии, читайте ПО ССЫЛКЕ.

Стало известно, есть ли в Коми зараженные коронавирусом

Как рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РК Ромэн Галимов, с начала карантина с подозрением на коронавирус наблюдались 27 человек, которые приехал из Китая. За ними наблюдали ровно две недели, а на 19 февраля 16 из них  получили свои анализы. У всех них анализ на коронавирус был отрицательным. Сейчас их сняли с меднаблюдения. Пока в Коми не выявлено ни одного больного с этим вирусом. Как напомнимл Ромэн Галимов, с 20 въезд граждан Китая в Россию будет закрыт.

Сыктывкарец из-за долгов лишился элитного автомобиля

Один из предпринимателей столицы Коми взял в долг более 6 миллионов рублей, но вернуть смог только часть, и то с опозданием. В результате он стал целью судебных приставов, к которым за помощью обратился кредитор. Ускорить процесс помогло взаимодействие с ГИБДД: в ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции остановили должника, который ехал за рулем Porsche Panamera, и оповестили приставов. Те в свою очередь приняли решение арестовать элитное авто.

Авто Животные Здоровье

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