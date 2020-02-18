Минздрав отказался открывать новую поликлинику в сыктывкарском Лесозаводе

В декабре 2019 года в микрорайоне Лесозавод получила лицензию новая бесплатная поликлиника. К несчастью, она так и не открылась, хотя ожидалось это уже 3 февраля 2020-го. Почему это произошло, рассказали ее создатели.

Решение открыть поликлинику приняли в 2017 году. Старая находится буквально в деревянном бараке, поэтому малопригодна для оказания медпомощи. Так, по обращению жительницы города, Президентом РФ было поручено создать новый объект в срок до 2020 года. Тогда правительство Коми заключило соглашение с частным инвестором, который за свои средства обязался отремонтировать и приспособить помещения для размещения новой поликлиники, закупить необходимое оборудование, нанять персонал и полностью обеспечить первичную амбулаторную медицинскую помощь всем взрослым и детям, проживающим на территории микрорайона.

- «Полимедика» на Школьной – это широкие светлые коридоры, удобные зоны ожидания, просторные, хорошо оборудованные кабинеты для приема терапевтов, офтальмологов, ЛОР-врачей, кардиолога, эндокринолога и прочих специалистов. Яркое детское отделение с отдельным входом и игровой зоной. Прекрасная женская консультация и дневной стационар. Современное оборудование – аппарат ультразвуковой диагностики, кольпоскоп, холтеровские мониторы, рентгенологическая установка – все готово к приему пациентов. Помимо того, штат новой поликлиники практически полностью укомплектован – несколько специалистов специально переехали в Сыктывкар из других регионов, чтобы оказывать качественную бесплатную медицинскую помощь жителям Лесозавода, взрослым и детям. Новая поликлиника строилась, чтобы принципиально отличаться по уровню сервиса от других медицинских организаций, работающих в ОМС, - однако по состоянию на сейчас сроки ее открытия остаются неясными, - отмечает руководство учреждения.

При всем этом услуги в поликлинике должны были быть бесплатными – за счет средств ОМС. Обязательствами по соглашению со стороны государства стала передача территории Лесозавода на обслуживание новой медицинской организации, а также наделение ее объемами в рамках ОМС для оказания всего спектра медицинской помощи жителям. К декабрю 2019 года свои обязательство инвестор по соглашению выполнил – новая медицинская организация получила лицензию. Но на этом история приняла не самый приятный оборот:

- Неделю назад мы получили письмо, в котором Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с нами соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание. Ведомство сообщает, что у них якобы нет для этого полномочий. Когда заключалось соглашение - они были. Существуют также два письма от федерального Минздрава, предельно ясно подтверждающих то, что эти полномочия у региона есть, - говорит руководство «Полимедики».

Если Министерство здравоохранения свое решение не изменит, то «Полимедика» на Школьной 29 как бесплатная участковая поликлиника не будет работать никогда. Жители Лесозавода по-прежнему будут ожидать приема врача в холодных, узких и видавших многое коридорах старого деревянного здания на Лесозаводской, д.14. До тех пор пока врачи будут продолжать оказание помощи в таких условиях, особенно, зная, что буквально через два квартала для них подготовлены новые уютные просторные кабинеты.

Ежедневно, 17-21 февраля с 10.00 до 17.00 жители Лесозавода и все заинтересованные жители Сыктывкара могут ознакомиться с новым объектом – сотрудники покажут поликлинику и ответят на все вопросы. Открыть клинику для приема пациентов станет возможно только после передачи территории Лесозавода на обслуживание новой медицинской организации Министерством здравоохранения Республики Коми

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