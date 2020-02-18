Наверх
Мобильное приложение - СКАЧАТЬ
Новости Авто Афиша Объявления Подать объявление
+ Добавить новость
Народный контроль ПДФ-версия газеты Партнеры о нас Распространение листовок
Городская книга отзывов Благотворительность Конкурсы Новый год Лунно-посевной календарь Подарки к 23 Февраля
Главная
Новости
Минздрав отказался открывать новую поликлинику в сыктывкарском Лесозаводе

Минздрав отказался открывать новую поликлинику в сыктывкарском Лесозаводе

18 февраля 2020 Возрастное ограничение: 0+
vk.com / Облик новой поликлиники изнутри
Услуги в учреждении должны были быть бесплатными

В декабре 2019 года в микрорайоне Лесозавод получила лицензию новая бесплатная поликлиника. К несчастью, она так и не открылась, хотя ожидалось это уже 3 февраля 2020-го. Почему это произошло, рассказали ее создатели.

Решение открыть поликлинику приняли в 2017 году. Старая находится буквально в деревянном бараке, поэтому малопригодна для оказания медпомощи. Так, по обращению жительницы города, Президентом РФ было поручено создать новый объект в срок до 2020 года. Тогда правительство Коми заключило соглашение с частным инвестором, который за свои средства обязался отремонтировать и приспособить помещения для размещения новой поликлиники, закупить необходимое оборудование, нанять персонал и полностью обеспечить первичную амбулаторную медицинскую помощь всем взрослым и детям, проживающим на территории микрорайона.

- «Полимедика» на Школьной – это широкие светлые коридоры, удобные зоны ожидания, просторные, хорошо оборудованные кабинеты для приема терапевтов, офтальмологов, ЛОР-врачей, кардиолога, эндокринолога и прочих специалистов. Яркое детское отделение с отдельным входом и игровой зоной. Прекрасная женская консультация и дневной стационар. Современное оборудование – аппарат ультразвуковой диагностики, кольпоскоп, холтеровские мониторы, рентгенологическая установка – все готово к приему пациентов. Помимо того, штат новой поликлиники практически полностью укомплектован – несколько специалистов специально переехали в Сыктывкар из других регионов, чтобы оказывать качественную бесплатную медицинскую помощь жителям Лесозавода, взрослым и детям. Новая поликлиника строилась, чтобы принципиально отличаться по уровню сервиса от других медицинских организаций, работающих в ОМС, - однако по состоянию на сейчас сроки ее открытия остаются неясными, - отмечает руководство учреждения.

При всем этом услуги в поликлинике должны были быть бесплатными – за счет средств ОМС. Обязательствами по соглашению со стороны государства стала передача территории Лесозавода на обслуживание новой медицинской организации, а также наделение ее объемами в рамках ОМС для оказания всего спектра медицинской помощи жителям. К декабрю 2019 года свои обязательство инвестор по соглашению выполнил – новая медицинская организация получила лицензию.Но на этом история приняла не самый приятный оборот:

- Неделю назад мы получили письмо, в котором Минздрав Коми заявляет, что отказывается выполнять условия заключенного с нами соглашения и передавать Лесозавод на обслуживание. Ведомство сообщает, что у них якобы нет для этого полномочий. Когда заключалось соглашение - они были. Существуют также два письма от федерального Минздрава, предельно ясно подтверждающих то, что эти полномочия у региона есть, - говорит руководство «Полимедики».

Если Министерство здравоохранения свое решение не изменит, то «Полимедика» на Школьной 29 как бесплатная участковая поликлиника не будет работать никогда. Жители Лесозавода по-прежнему будут ожидать приема врача в холодных, узких и видавших многое коридорах старого деревянного здания на Лесозаводской, д.14. До тех пор пока врачи будут продолжать оказание помощи в таких условиях, особенно, зная, что буквально через два квартала для них подготовлены новые уютные просторные кабинеты.

Ежедневно, 17-21 февраля с 10.00 до 17.00 жители Лесозавода и все заинтересованные жители Сыктывкара могут ознакомиться с новым объектом – сотрудники покажут поликлинику и ответят на все вопросы. Открыть клинику для приема пациентов станет возможно только после передачи территории Лесозавода на обслуживание новой медицинской организации Министерством здравоохранения Республики Коми

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»

Здоровье Медицина

Читайте также: Эксперт рассказал, каким раком чаще всего болеют жители Коми

Новость дня

В Коми спасли собаку, которая упала в ледяной колодец (видео) Посмотреть все

Редакция рекомендует

вчера
В конкурсе «Мисс улыбка» появилось 10 новых участниц (фото) Читать
вчера
В мэрии Сыктывкара рассказали о судьбе мусороперерабатывающего завода Читать
вчера
Ученые назвали самый обычный напиток, который может продлить жизнь Читать
Посмотреть все
12 февраля Как сыктывкарские неврологи ставят диагноз: обзор современных технологий
14 февраля Как сэкономить при покупке автомобиля до 159 тысяч рублей?
Загрузка...

Новости России и мира

03 февраля
Ученые создали роботов, которые убивают рак
31 января
В России зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом
29 января
К Земле приближается гигантский астероид: чем он опасен
29 января
В России предлагают снизить прожиточный минимум
27 января
В России «упал» один из крупнейших почтовых онлайн-сервисов
Посмотреть все

Новости афиши

07 января 2020, 16:30
Сыктывкарцам покажут, как действовала цензура во времена СССР
04 января 2020, 18:30
В Сыктывкаре выступит известный рэпер из Москвы
25 декабря 2019, 09:25
Сыктывкарцев пригласили на силовой турнир с призом в 10 тысяч рублей
Посмотреть все

#ЛицаГорода

30 3
Лица города: 30 фотографий с марафона по лесным тропам
25 1
Лица города: 25 фотографий с концерта Никиты Алексеева
25 0
Лица города: 25 фотографий с торжественной линейки выпускников «Облака»
27 0
Лица города: 27 фотографий с открытия Всероссийского фестиваля воздухоплавания «Живой воздух»
27 36
25 фотографий сыктывкарцев на фестивале народного творчества
18 74
20 фотографий сыктывкарцев на исторической экскурсии
13 2
20 фотографий болельщиков на матче по хоккею с мячом в Сыктывкаре
Смотреть все Всего альбомов: 9
Pro Город Рязань Pro Город Ухта Pro Город Пермь Наша Газета Новороссийск Наша Газета Екатеринбург Pro Город Саранск Pro Город Ярославль Pro Город Кирово-Чепецк Pro Город Йошкар-Ола
Городской портал Казани Pro Город Владимир Pro Город Киров Новости Набережных Челнов Pro Город Нижний Новгород Pro Город Пенза Pro Город Самара Pro Город Чебоксары
Главная Карта событий События Авто Спорт Бизнес Галереи Объявления Городской справочник Pro Город Мы ВКонтакте Форум Новости партнеров Мобильная версия
Сетевое издание www.pg11.ru
Учредитель: ООО "Город 11"
Главный редактор: Гусельников В.М.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 70, корпус Б, оф. 421.
тел. редакции: 55-99-88, pg11.ru@gmail.com
тел. рекламного отдела Интернет-портала: 8(8212)39-12-94, 89041001090,
progorod11.sykt@yandex.ru (Коммерческий отдел)
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала pg11.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна, в противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.

Возрастная категория сайта 16+. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте www.pg11.ru и его субдоменах.

Свидетельство ЭЛ № ФС 77-68636 от 17 февраля 2017 г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

16+

Возрастное ограничение
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru