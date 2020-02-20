Сыктывкарец из-за долгов лишился элитного автомобиля

Один из предпринимателей столицы Коми взял в долг более 6 миллионов рублей, но вернуть смог только часть, и то с опозданием. В результате он стал целью судебных приставов, к которым за помощью обратился кредитор. Об этом сообщает УФССП региона.

Срок, установленный для добровольной уплаты долга, истек, поэтому пристав начала процедуру принудительного исполнения. Она включает в себя установление имущественного положения должника, обращение взыскания на его заработную плату, денежные средства на счетах в банках, наложение запрета на регистрационные действия с собственностью, ограничение в спецправе, праве выезда за границу и так далее.

Ускорить процесс помогло взаимодействие с ГИБДД: в ходе рейда сотрудники Госавтоинспекции остановили должника, который ехал за рулем Porsche Panamera, и оповестили приставов. Те в свою очередь приняли решение арестовать элитное авто и предупредили должника об уголовной ответственности за его незаконную передачу и другие действия.

Подпишитесь на PG11.ru в «Яндекс.Новостях» или «Яндекс.Дзен»