Стало известно, есть ли в Коми зараженные коронавирусом

В Роспотребнадзоре поделились результатами исследований на коронавирус у 16 человек. Все они приехали из Китая и сразу же попали под наблюдение врачей. Об этом сообщает «Комиинформ».

Как рассказал начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора РК Ромэн Галимов, с начала карантина с подозрением на коронавирус наблюдались 27 человек, которые приехал из Китая. За ними наблюдали ровно две недели, а на 19 февраля 16 из них получили свои анализы. У всех них анализ на коронавирус был отрицательным. Сейчас их сняли с меднаблюдения.

Пока в Коми не выявлено ни одного больного с этим вирусом. Как напомнимл Ромэн Галимов, с 20 въезд граждан Китая в Россию будет закрыт.

Напомним, 10 февраля в столице Коми госпитализировали двух человек. Горожан напугало то, что их увезли на реанимобиле, а медики были одеты в защитные костюмы и перемещали больных на специальных носилках с боксами. Оба пациента недавно вернулись из Китая. Об их результатах пока ничего неизвестно.

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