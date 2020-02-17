Эксперты сомневаются, что девочку, которую загрызли в Коми, убил волк

17 февраля в Общественной палате главы Коми прошла прямая линия, где снова вспомнили о страшной трагедии в Едве. Охотники заявили, что все же сомневаются в причастности волка к гибели ребенка. Об этом сообщает «Комиинформ».

Напомним, трагедия с 14-летней девочкой из поселка Едва случилась 5 августа. Она пошла в магазин, а вскоре местные нашли ее истерзанное тело. Выдвигались разные версии произошедшего, но следователи сошлись на том, что это был волк.

Тем не менее, не все согласны с этой версией. Охотоведы со стажем не верят, что это был серый и даже приводят аргументы. Один из них - большое число сигналов о нападении собак на людей и отсутствие сообщений о нападении волков. За год собаки покусали больше трех тысяч жителей республики.

Второй - нетипичное поведение хищника, который даже будучи раненым убегает от человека, но никогда не нападает на своего врага. Медведь же нападает на человека только в экстремальных условиях: либо он ранен, либо находится у добытой пищи, либо охраняет потомство. В прошлом году Минприроды не зарегистрировало ни одного случая нападения медведя на человека, хотя косолапый голодал.

И, наконец, третий аргумент - ситуация с появлением волков в населенных пунктах Удорского района не отличается от других районов Коми. Кроме того, за 40 лет в Коми зарегистрировано три смертельных нападения медведя на человека. Все они были спровоцированы человеком. По делу о гибели девочки продолжается следствие.

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